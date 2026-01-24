अब्दुल गनी शाह मजार कमेटी को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimअब्दुल गनी शाह मजार कमेटी को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

Uttar Pradesh Mazar News: उत्तर प्रदेश में शहीद अब्दुल गनी शाह मजार के ध्वस्तीकरण के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:19 PM IST

Uttar Pradesh Mazar News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से शहीद अब्दुल गनी मजार कमेटी को बड़ी राहत मिली है. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के देवरिया शहर में स्थित शहीद अब्दुल गनी मजार के खिलाफ SDM कोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. 

दरअसल, शहीद अब्दुल गनी शाह मजार को SDM कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद प्रशासन बीते रविवार (11 जनवरी) को तीन बुलडोजर की मदद से मजार को ध्वस्त करने पहुंचा, मजार की बाउंड्री दीवार को ध्वास्त किया था. लेकिन मजार कमेटी ने SDM कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहीद अब्दुल गनी शाह मजार में किसी भी प्रकार के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. 

शहीद अब्दुल गनी शाह मजार शहर में एक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित है. इस मजार के खिलाफ दावा है कि इसे सरकारी बंजर जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी. वहीं, मजार कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल पीठ के जज जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने हाईकोर्ट ने मजार और कब्रिस्तान से जुड़े विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट मजार कमेटी को मंडलायुक्त के समक्ष स्थगन आदेश की अर्जी देने को कहा. साथ ही हाईकोर्ट ने मंडलायुक्त को भी आदेश दिया है कि वह मंजिर कमेटी की स्थगन अर्जी पर तीन सप्ताह में निर्णय लें. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मजार कमेटी की ओर से दायर याचिका के मुताबिक बीते 19 नवंबर 2025 को मजार और कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को हटाने का आदेश दिया गया था. इसी आदेश को मजार कमेटी ने ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

