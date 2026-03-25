निजी घर में नमाज पर कार्रवाई पर DM-SP को फटकारने वाले जज का बदला रोस्टर, अब नहीं कर पाएंगे ये काम

Allahabad High Court Roster Change: संभल और बरेली में नमाज विवाद को लेकर केस की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन की रोस्टर में बदलाव किया गया है. जस्टिस अतुल श्रीधरन अब आपराधिक मामलों के बजाय दीवानी मामलों की सुनवाई करेंगे. इस बदलाव को हाल ही में जारी दो आदेश से जोड़कर देखा जा रहा है. आइए जानते हैं.

दरअसल, संभल और बरेली में प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे. संभल में DSP ने मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे सड़क पर नमाज पढ़ते हैं या सोशल मीडिया रील्स बनाते हैं, तो वह उन्हें रेल बना देंगे. इसके बाद एक व्यक्ति ने न्याय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने पुलिस को फटकार लगाई और उन दिशा-निर्देशों को वापस लेने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि आप नमाजियों की संख्या को सीमित नहीं कर सकते हैं. अगर आप जिले की कानून-व्यवस्था को संभालने में असमर्थ हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए. लेकिन, आप इस तरह लोगों को नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक सकते.

क्या है बरेली वाला मामला

बरेली में एक मकान में नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और घर के मालिक समेत कई लोगों को जेल भेज दिया. इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बरेली के डीएम और एसपी को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी आवास में नमाज अदा करने या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम करने से नहीं रोका जा सकता. इसके लिए प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति लेना जरूरी नहीं है.

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इससे पहले संभल जज का तबादला

कोर्ट ने प्रशासन की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नमाज के लिए अनुमति नहीं ली गई थी. कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया. आदेश के बाद दोनों अधिकारी 23 मार्च को हाईकोर्ट में उपस्थित हुए.हाईकोर्ट का यह फैसला UP प्रशासन के लिए काफी शर्मिंदगी का सबब बना हुआ था. लेकिन, यह पहली बार नहीं है जब किसी जज का अचानक तबादला हो गया हो. इससे पहले, संभल के CJM विभान्शु सुधीर ने संभल में ACP अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश के ठीक बाद ही उनका तबादला कर दिया गया था.