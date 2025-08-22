योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया आईना! श्रावस्ती के 30 मदरसों से हटाई पाबंदी

HC on Shravasti Madarsa: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती में 30 मदरसों पर योगी सरकार जरिये लगाई गई पाबंदी रद्द करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई बिना सुने-समझे और त्रुटिपूर्ण थी. कोर्ट ने तालीमी सरगर्मियों पर रोक हटाकर तत्काल राहत दी है.
Shravasti News Today: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश पर श्रावस्ती जिले में बंद कराए गए लगभग 30 मदरसों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को कठघरे में खड़ा करते हुए साफ कहा कि इन संस्थानों की तालीमी सरगर्मियों पर लगाई गई पाबंदी को तुरंत हटाया जाए. यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने गुरुवार (21 अगस्त) को सुनाया.
श्रावस्ती प्रशासन के जरिये मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. मदरसों के प्रबंधकों ने कोर्ट में दलील दी थी कि जिला प्रशासन ने उन्हें धार्मिक शिक्षा देने से रोकते हुए संस्थानों को सील करने का नोटिस भेजा था. यह कार्रवाई एकतरफा थी और उन्हें अपनी सफाई का कोई मौका नहीं दिया गया.
हाईकोर्ट ने पहले ही 2025 की सुनवाई के दौरान इन मदरसों को अंतरिम राहत दी थी. अदालत ने उस समय यह भी टिप्पणी की थी कि सभी नोटिस एक ही नंबर पर जारी किए गए हैं, जो अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना रवैया और गलत मंशा को दर्शाता है. अब अंतिम आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि मदरसों की तालीमी सरगर्मियों पर से रोक हटाई जाए और उन्हें सामान्य रूप से चलने दिया जाए.
इस मामले में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के निर्देश पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा, एडवोकेट अविरल राज सिंह और एडवोकेट अली मुईद ने केस की पैरवी की. वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना तारिक मस्सी, मौलाना जुनैद अहमद और जमीयत श्रावस्ती के महासचिव मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी ने वकीलों और मदरसों के बीच तालमेल की जिम्मेदारी निभाई.
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि यह सिर्फ मदरसों की जीत नहीं है बल्कि संविधान और इंसाफ की जीत है. उन्होंने कहा कि मदरसे गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं और समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं. ऐसे में उन्हें बंद करना तालीम और इंसाफ दोनों के साथ खिलवाड़ था.
जमीयत के एक अन्य नेता मौलाना तारिक शम्सी ने कहा कि यह फैसला उन अधिकारियों को आईना दिखाता है, जो खास मानसिकता से प्रेरित होकर मदरसों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का पूरा अधिकार देता है.
इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, टीचर्स एसोसिएशन मदरिस-ए-अरबिया यूपी के महासचिव दीवान साहब जमान ने भी इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि श्रावस्ती प्रशासन ने 'जबता-ए-इल्हाक-ओ-रोजगार मदरिस-ए-अरबिया' और 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' की धज्जियां उड़ाते हुए मदरसों को बंद किया था. हाईकोर्ट का यह आदेश उन अधिकारियों के लिए सबक है और इससे मदरसे चलाने वालों का न्यायपालिका में यकीन और मजबूत हुआ है.