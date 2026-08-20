"हथियार लोड करने की आवाज सुनी और निशाना लगा दिया!" यूपी पुलिस के "हाफ एनकाउंटर" पर HC सख्त, CBI को सौंपी जांच

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Uttar Pradesh Police Encounter Case: उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ों में अक्सर गोली सीधे अपराधी के पैर तक पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस की वर्दी तक एक भी छर्रा नहीं पहुंचता. लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसी अजीबोगरीब सिलसिले पर अब बेहद तल्ख टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि किसी आरोपी को पकड़ने के बाद उसके खिलाफ अलग से यह कहानी सामने आ जाती है कि उसने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं.
अदालतन ने कहा कि हैरत की बात यह है कि इस कथित गोलीबारी में पुलिसकर्मी अक्सर पूरी तरह महफूज रहते हैं और पुलिस की एक गोली आरोपी के घुटने या उससे नीचे जाकर लगती है. अदालत ने कहा कि पुलिस में अपने सीनियर अफसरों को खुश करने, बगैर तय क्रम के तरक्की हासिल करने और सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोरने के लिए आरोपियों के पैरों में गोली मारने की खतरनाक रवायत बढ़ती दिखाई दे रही है. न्यायालय ने साफ कहा कि किसी शख्स को सजा देने का हक पुलिस को नहीं, बल्कि न्यायपालिका को है.
इन्हीं गंभीर टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने श्रावस्ती में हुई एक कथित पुलिस मुठभेड़ की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को सौंप दी है. अदालत ने पुलिस की ओर से दर्ज की गए एफआईआर में कई गंभीर विरोधाभास पाए और पहली नजर में माना कि थाना प्रभारी के जरिये घटना का गलत ब्यौरा पेश किया गया है.
हाईकोर्ट की बेंच ने CBI को जांच पूरी करके मुमकिन हो तो तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया.
आखिर पूरा मामला क्या है?
मामला 9 मई 2025 से शुरू होता है. उस दिन थाना इकौना में सात साल की बच्ची के किडनैपिंग के आरोप में शफीक और दो नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता ने शफीक को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. इसके तीन दिन बाद, 12 मई 2025 को पुलिस ने छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को इस मामले का मुख्य आरोपी बताते हुए उसे कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाने की बात कही.
पुलिस के मुताबिक हुई इस मुठभेड़ में छोटकऊ के दोनों पैरों में गोलियां लगी थीं. इस घटना को लेकर पुलिस ने अलग से एफआईआर भी दर्ज की. लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो पुलिस की कहानी पर कई सवाल खड़े हो गए.
एक गाड़ी में 13 पुलिसकर्मी, अदालत ने उठाया सवाल
मुठभेड़ को लेकर दर्ज एफआईआर में थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे के अलावा पांच सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कॉन्स्टेबल और छह कॉन्स्टेबल समेत कुल 13 पुलिसकर्मियों को एक ही सरकारी गाड़ी से गश्त करते हुए बताया गया था. अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह गाड़ी कोई छोटी बस नहीं थी, तो जीप या बड़ी गाड़ी में 13 लोगों का बैठना मुमकिन कैसे था?
पुलिस की कहानी में एक और दिलचस्प दावा सामने आया. पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद स्वात दल के दस और सदस्य भी आरोपी को घेरने के लिए वहां पहुंच गए थे. अदालत ने इस पर भी हैरानी जताई कि एक देसी कट्टे और दो कारतूस रखने वाले आरोपी को इतने सारे पुलिसकर्मी आखिर घेर क्यों नहीं सके और ऐसी नौबत क्यों आई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी.
15 मीटर की दूरी से दोनों पैरों पर दो गोलियां!
अदालत के आदेश पर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे खुद अदालत में पेश हुए. उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 15 मीटर की दूरी से नौ एमएम की सरकारी पिस्तौल से दो गोलियां चलाई थीं और दोनों गोलियां सीधे आरोपी के दोनों पैरों में लगीं.
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट और गोली के आकार को लेकर भी सवाल उठे. थाना प्रभारी ने इस फर्क की जो सफाई अदालत के सामने रखी, उसे न्यायालय ने हास्यास्पद और गुमराह करने वाला बताया.
अदालत ने CBI को थाना प्रभारी की निशानेबाजी की काबिलियत की भी जांच करने का हुक्म दिया है. जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या थाना प्रभारी रात के समय करीब 15 मीटर की दूरी से सिर्फ हथियार में गोली भरने की आवाज सुनकर नौ एमएम की सरकारी पिस्तौल से इतना सटीक निशाना लगा सकते थे कि दोनों गोलियां आरोपी के दोनों पैरों में ही जा धंसें.
क्या SC के फैसले से नाराज होकर पुलिस ने की कार्रवाई?
इस मामले में एक और अहम पहलू सामने आया. जिस छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन को इस कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, उसे पहले छह साल की बच्ची के कत्ल और रेप के मामले में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने भी उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था. लेकिन साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था.
हाईकोर्ट ने इस घटनाक्रम को भी गंभीरता से देखा. अदालत ने आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर पुलिस ने कथित मुठभेड़ की यह कहानी गढ़ी हो सकती है. अदालत की हैरानी इस बात से भी सामने आई कि कथित मुठभेड़ में शामिल सभी 23 पुलिसकर्मियों को उनके "उत्कृष्ट काम" के लिए पुरस्कृत तक किया गया था.