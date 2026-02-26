कुरआन पर सवाल उठाने वाले वसीम रिजवी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; संयुक्त वक्फ बोर्ड की मांग खारिज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी समुदाय के अलग-अलग वक्फ बोर्ड हैं. इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है. पिटीशन में कहा गया है कि वक्फ एक्ट, 1995 के प्रोविज़न के मुताबिक, राज्य में दो अलग-अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाने का कोई लीगल बेसिस नहीं है. याचिका में कहा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड चलते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में सिर्फ एक वक्फ बोर्ड है.

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं, का कहना है कि वक्फ अधिनियम 1995 में प्रावधान है कि अगर किसी राज्य में शिया वक्फ की संख्या कुल वक्फ संपत्तियों की संख्या का 15 प्रतिशत या उससे अधिक हो, या कुल वक्फ आय में शिया वक्फ की आय 15 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो राज्य सरकार चाहे तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग गठित कर सकती है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की संपत्ति कुल वक्फ संपत्ति का 2 से 2.5 प्रतिशत के बीच है और आय भी 1 से 2 प्रतिशत के बीच है. इसी तर्क के आधार पर जितेंद्र नारायण त्यागी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि पहले से चल रहा शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को जोड़कर एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड गठित कर दिया जाए. साथ ही पुराने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जाए.

इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय ने सुनवाई की. जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दी. वहीं, शिया वक्फ बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन अली जैदी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों वक्फ बोर्ड को जोड़ने वाली याचिका माहौल को खराब करने के लिए दायर की गई थी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करके याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है.