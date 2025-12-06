जमानत पर बाहर आया और फरार हुआ मौलाना, हाईकोर्ट ने कहा- 'किसी भी हाल में पकड़ो!

UP News Today: इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार के रहने वाले मौलाना खुर्शीद जमील को आजीवनक कोर्ट से आजीवान कारावास की सजा मिली थी. हालांकि, बाद में उसे अपील के बाद जमानत मिल गई, लेकिन वह फरार हो गया. मौलाना को तलाश कर उसकी गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि फरार मौलाना देश के किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए.

इस मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. यह पूरा मामला प्रयागराज के धूमनगंज थाने से जुड़ा है. यहां मौलाना खुर्शीद जमील कादरी के खिलाफ हत्या और डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने उसे साल 1984 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ मौलाना खुर्शीद जमील कादरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की और जमानत हासिल कर ली. जमानत पर बाहर आने के बाद वह गायब हो गया और लंबे समय से फरार चल रहा है. हाईकोर्ट ने मौलाना को पेश करने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई.

जांच में पता चला कि मौलाना खुर्शीद जमील अब फरार है. अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी किया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उसके दोनों जमानतदारों को अदालत में तलब किया, लेकिन पुलिस ने जानकारी दी कि दोनों ही जमानतदारों की मौत हो चुकी है.पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि मौलाना खुर्शीद जमील मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में बिहार भी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी. अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि भगोड़े मौलाना खुर्शीद जमील कादरी की हर हाल में तलाश की जाए. इस केस पर अब 11 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी. पुलिस अब उस तारीख से पहले किसी भी तरह फरार आरोपी का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें: गज़ा से फिलिस्तीनियों को निकालने की नई साजिश, इजरायल के खिलाफ खड़े हुए ये मुस्लिम मुल्क