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UP: 17 साल बाद जावेद हत्याकांड में बड़ा उलटफेर, हाईकोर्ट ने दिलीप और सुनील को किया बरी

Allahabad HC on Mainpuri Javed Murder Case: मैनपुरी में साल 2007 के जावेद हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने दोनों मुल्जमीन दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा और कमजोर तफ्तीश, मुतजाद हकायक और नाकाफी सबूत की बुनियाद पर जुर्म साबित होने के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 02, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:14 PM IST
UP: 17 साल बाद जावेद हत्याकांड में बड़ा उलटफेर, हाईकोर्ट ने दिलीप और सुनील को किया बरी
Image Credit: इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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