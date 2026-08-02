/UP: 17 साल बाद जावेद हत्याकांड में बड़ा उलटफेर, हाईकोर्ट ने दिलीप और सुनील को किया बरी

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में साल 2007 में हुए जावेद हत्याकांड में करीब 17 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट अहम फैसला सुनाया है, जिसने पूरे मामले की जांच और सबूतों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अदालत ने दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें साल 2020 में दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष मुल्जिमों के खिलाफ लगाए गए इल्जामों को शक से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा. अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स को सिर्फ अंदेशे या कमजोर सबूतों के बुनियाद पर गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता. मामले में पेश किए गए सबूत इतने मजबूत नहीं थे कि मुल्जिमों को कत्ल के कसूरवार माना जाए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि जिन दो भाइयों को इस मामले में चश्मदीद गवाह बताया गया था, वे असल में कत्ल की पूरी वारदात के चश्मदीद गवाह नहीं थे. अदालत ने कहा कि दोनों भाई गोली चलने की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आए थे. बाहर आने के बाद उन्होंने सिर्फ हमलावरों को मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा था.
अदालत ने कहा कि घटना के समय अंधेरा था और मुल्जिमों को कुछ समय के लिए पीछे से देखा गया था. ऐसी हालात में पहली बार अदालत में की गई पहचान को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता. अदालत ने तब्सरा किया कि जब शिनाख्त के हवाले से शुबह की सूरते-हाल थी, तो शिनाख्त परेड कराना जरूरी था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने ये अहम कार्रवाई मुकम्मल नहीं कराई.
हाईकोर्ट ने मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलों पर भी गौर किया. अदालत ने पाया कि पुलिस ने मुल्जिमों को घटना से जोड़ने के लिए जिस गवाह पर भरोसा किया था, वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गया. इससे अभियोजन की कहानी और कमजोर हो गई.
अदालत ने कत्ल की वजह को लेकर पुलिस की जांच में भी इख्तेलाफ पाया. अदालत के मुताबिक, शुरुआत में पुलिस ने कत्ल के पीछे लूट की कोशिशों को वजह बताया था, लेकिन बाद में जायदाद का तनाजा की वजह से सुपारी देकर कत्ल कराने की अलग कहानी पेश की गई. अदालत ने दोनों ही दावों को गैर-मोअतबर बताया और कहा कि अभियोजन की कहानी खुद आपस में मेल नहीं खाती.
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में ऐसा कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे मुल्जिमों को इस वारदात से सीधा ताल्लुक साबित हो सके. अदालत ने माना कि सिर्फ मुल्जिमों को इल्जामों की बुनियाद पर कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद न हों.
हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अपने फैसले में हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर भी गंभीर टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि दस्तयाब सुबूत को देखने से ऐसा मालूम होता है कि मामले का खुलासा दिखाने के लिए मुल्जिमों को गलत तरीके से फंसाया गया. न्यायालय ने कहा कि पूरे मामले की बुनियाद अंदाजे और कयास पर मब्नी रही.
अदालत ने यह भी कहा कि तफ्तीश के दौरान ऐसा कोई आजाद और काबिले-एतमाद सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे मुल्जमीन का जुर्म से हकीकत में साबित किया जा सके. कमजोर तफ्तीश और मुतजाद हकायक की बुनियाद पर जुर्म साबित करार नहीं दिया जा सकता.
इन्हीं तमाम हकायक को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों मुल्जमीन की अपील मंजूर कर ली. अदालत ने निचली अदालत की जानिब से सुनाई गई उम्र कैद की सजा और जुर्म साबित होने के फैसले को मंसूख करते हुए दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया.