PWD के फरमान पर हाईकोर्ट की लगाम; नूरी जामा मस्जिद गिराने पर अगली सुनवाई तक रोक

High Court on Noori Jama Masjid Demolition Case: यूपी में एक और मस्जिद सरकार के निशाने पर है. फिलहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को राहत मिली है. अदालत ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे मस्जिद कमेटी की आशंकाओं को अस्थायी सुरक्षा मिली है.
Fatehpur Noori Jama Masjid Demolition Case: उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी सरकार पर अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं. बीते साल फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद को सड़क चौड़कीकरण के नाम पर गिराने का फरमान आ गया. इतना ही नहीं PWD विभाग ने 24 सितंबर 2024 को मस्जिद इंतजामिया को कथित अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी थमा दिया था. PWD की इस कार्रवाई को लेकर देशभर में आलोचना का सामना करना पड़ा था.
शुक्रवार (14 नवंबर) को फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को लेकर अच्छी खबर आई, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. यह आदेश प्रयागराज में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अरुण कुमार की डिविजन बेंच ने दिया. अदालत में पेश हुए सरकारी वकील ने भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक मस्जिद से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद हाल ही में उस समय चर्चा में आई, जब जिला प्रशासन की ओर से सड़क चौड़ीकरण के तहत मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया. नोटिस मिलने के बाद मस्जिद इंतजामिया ने एक महीने का समय मांगा था, लेकिन 10 दिसंबर 2024 को ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पिछले हिस्सों को तोड़ दिया.
मस्जिद कमेटी का कहना है कि नोटिस के बाद उन्हें आशंका है कि अगर अदालत से सुरक्षा नहीं मिली, तो मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी ध्वस्त किया जा सकता है. इसी आशंका को सामने रखते हुए मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका में कहा गया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा तो पहले ही गिरा दिया गया है, लेकिन अब यह डर है कि अगली कार्रवाई में पूरी मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक मस्जिद से जुड़ा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार के वकील से यह भी कहा गया है कि वह अगली सुनवाई में पूरी जानकारी के साथ अदालत के सामने पेश हों. सरकारी वकील ने अदालत में भरोसा दिलाया कि अब अगली सुनवाई तक जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी.
हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करेगा, जिसमें मस्जिद, प्रशासन, सड़क चौड़ीकरण और नोटिस से जुड़े सभी तथ्यों पर आगे सुनवाई होगी. डिविजन बेंच ने यह भी कहा कि मस्जिद कमेटी के जरिये उठाए गए आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिलहाल संरक्षण दिया जाता है. अदालत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.