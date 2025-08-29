HC ने सहारनपुर में मुगलकालीन किला खाली कराने पर लगाई रोक; मुस्लिम परिवारों ने ली राहत की सांस

Saharanpur News Today: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित ऐतिहासिक मुग़लकालीन किले को खाली कराने को लेकर नया मोड़ आया है. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक जिला प्रशासन से यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इससे पहले जिला प्रशासन ने यहां रहने वाले परिवारों को बुधवार (27 अगस्त) तक किला खाली करने का अल्टीमेटम दिया था. फिलहाल कोर्ट के इस आदेश के बाद पक्षकारों को बड़ी राहत मिली है.

यह मुगलकालीन ऐतिहासिक किला गंगोह क्षेत्र के लखनौती में स्थित है. प्रशासन ने बुधवार तक का समय देते हुए किले के अंदर रह रहे लोगों को परिसर खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया था, लेकिन इसी बीच किले में रहने वाले लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और पक्षकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया है.

SDM कोर्ट ने दिया था खाली करने का आदेश

गौरतलब है कि कई दशकों से इस किले में फरजंद अली, शाह हसन मोहम्मद क़ारिब, मोहम्मद शारिब और मोहम्मद तहमील जैसे कई परिवार के लोग रह रहे हैं. एसडीएम कोर्ट ने इनके कब्जे को अवैध करार दिया था. इसके बाद 18 अगस्त को अदालत ने एसडीएम सदर के फैसले को बरकरार रखा था. अदालत के आदेश के बाद प्रशासन ने किला खाली कराने की तैयारियां शुरू कर दी थी.

इसी प्रक्रिया के तहत इतवार को नोटिस चस्पा किया गया और सोमवार को किले के दोनों दरवाज़ों पर 'राज्य समिति (सरकारी संपत्ति)' के बोर्ड भी लगा दिए गए थे. इसके बाद किले में रह रहे लोगों ने प्रशासन से कुछ समय की मोहलत मांगी. इस पर उन्हें बुधवार शाम तक का 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन जैसे ही समय सीमा खत्म होने वाली थी, ठीक उसी समय हाईकोर्ट से रोक का आदेश मिल गया.

जिला प्रशासन ने क्या कहा?

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत के निर्देश के मुताबिक किले की वर्तमान स्थिति को जस का तस बनाए रखा जाएगा और अगली सुनवाई तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसी बीच देर शाम पुलिस और प्रशासन की टीम किले पर पहुंची और वहां मौजूद परिवारों से बातचीत की.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि तीन दिन पहले प्रशासन ने कार्रवाई तेज करते हुए किले के दरवाजों पर सरकारी संपत्ति के बोर्ड लगवा दिए थे और यहां रहने वाले परिवारों को 48 घंटे के भीतर किला खाली करने का आदेश दिया था. हालांकि, हाईकोर्ट के ताजा आदेशों के बाद इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लग गई है.

