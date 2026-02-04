Advertisement
SC की रोक के बाद भी बुल्डोजर एक्शन? इलाहाबाद HC ने योगी सरकार को कटघरे में किया खड़ा

Allahabad High Court on Bulldozer Action: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कथित अपराध के आधार पर घर गिराना सजा नहीं माना जा सकता, खासकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:17 AM IST

UP News: उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन का कल्चर धीरे-धीरे बीजेपी शासित सभी राज्यों में फैल गया है. इस दौरान सैकड़ों मुस्लिम घरों को गिरा दिया गया है. कथित तौर पर हजारों अवैध मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों और दरगाहों को भी ढहा दिया गया है. देश में बुलडोजर एक्शन के बढ़ते चलन को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई गईं. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जारी रहा. अब, एक याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि क्या किसी व्यक्ति के कथित अपराध के आधार पर उसका घर गिराना कानूनी रूप से सही है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर के फहीमुद्दीन और अन्य लोगों के रिश्तेदारों के खिलाफ POCSO एक्ट और गैर-कानूनी धर्मांतरण के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से आरोपी का घर गिरा दिया. इस घटना के बाद फहीमुद्दीन और अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया.

हाईकोर्ट ने खास तौर पर यह जानना चाहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में किस आधार पर कार्रवाई कर रही है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि किसी व्यक्ति के घर को सजा के तौर पर गिराना कानून के दायरे में नहीं आता है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या किसी कथित अपराध के तुरंत बाद घर गिराने का नोटिस जारी करना और फिर घर गिरा देना, कार्यकारी विवेक का दुरुपयोग है. इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि यह सवाल बहुत गंभीर है कि क्या सरकार को किसी कथित अपराधी का घर गिराने का अधिकार है या उसका कर्तव्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए  लगाई गई फटकार
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइंस के पालन के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांग रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी नागरिक के खिलाफ सजा के तौर पर तोड़फोड़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और अपराध या बेगुनाही तय करना पूरी तरह से न्यायपालिका का अधिकार है, न कि सरकार का. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया कि उनके रिश्तेदार के खिलाफ POCSO एक्ट और अवैध धर्मांतरण से संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं. इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने उनके घर के संबंध में एक नोटिस जारी किया.

घर गिराने के डर से पहुंचे हाईकोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि उनके घर को भी बुलडोजर से गिराया जा सकता है और इसी डर के कारण वे हाई कोर्ट पहुंचे. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने कहा कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और अब तक केवल एक नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना और याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि उसने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां अपराध होने के तुरंत बाद आरोपी के घर को गिराने का नोटिस जारी किया गया था और औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद घर को गिरा दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह चलन गंभीर सवाल खड़े करता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की तोड़फोड़ की शक्ति और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. इस संतुलन से जुड़े कुछ जरूरी संवैधानिक सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है. इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी और अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की. यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थनंदन की डिवीजन बेंच ने दिया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

UP NewsUP bulldozer actionAllahabad High Court on Bulldozer actionsupreme Court guidelines

