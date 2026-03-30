"बिना नोटिस मस्जिद सील", योगी सरकार के एक्शन पर HC नाराज, अब देना होगा जवाब

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर की जा रही प्रशासनिक कार्रवाइयों पर अब न्यायपालिका ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा है कि क्या किसी पूजा स्थल को बिना नोटिस दिए और बिना पक्ष को सुने सील किया जा सकता है? इसके बाद एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर की गई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

दरअसल, यह मामला मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद से जुड़ा है. इस मस्जिद को प्रशासन ने बिना वजह बताए सील कर दिया था. प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ एहसान अली नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

मस्जिद सीलिंग पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

मुजफ्फरनगर में मस्जिद सील किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैरानी जताई. हाईकोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की दो जजों की बेंच ने 18 मार्च को पारित अपने आदेश में कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए. अदालत ने पूछा कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है, जिसके तहत निर्माणाधीन पूजा स्थल को पहले से बिना कोई सूचना दिए या संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका दिए सील किया जा सके?

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हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले मामले से जुड़े संबंधित शख्स को अपनी बात रखने का मौका देना न्याय का मूल सिद्धांत है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि प्रशासन ने किस कानूनी आधार पर यह कदम उठाया. हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी पूजा स्थल के अंदर निर्माण कार्य करने के लिए संपत्ति मालिक को पहले से सरकारी इजाजत लेना जरूरी है? यह सवाल इस पूरे मामले में कानूनी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए उठाया गया है.

योगी सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एहसान अली की याचिका में मस्जिद को सील किए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है. उनका कहना है कि बिना नोटिस और बिना सुनवाई का मौका दिए बगैर की गई यह कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है. अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा. कोर्ट के इन सवालों से यह साफ है कि वह प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता को गंभीरता से परखना चाहता है.

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