Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3141738
Zee SalaamIndian Muslimयूपी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया आईना, महाराजगंज में दो मदरसों को 24 घंटे में खोलने के दिए आदेश

यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया आईना, महाराजगंज में दो मदरसों को 24 घंटे में खोलने के दिए आदेश

Allahabad HC on Maharajganj Madarsa: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महराजगंज में प्रशासन के जरिये सील किए गए दो मदरसों को खोलने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि सिर्फ मान्यता न होना किसी मदरसे को बंद करने की वजह नहीं बन सकता. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कानूनी मदद से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासन को 24 घंटे में मदरसे खोलने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट का यह फैसला कई मानयों में अहम माना जा रहा है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:58 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Maharajganj Madarsa News: उत्तर प्रदेश में हालिया कुछ सालों में कई मदरसों पर कार्रवाई की गई है, इस विवाद के बीच प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महराजगंज जिले में प्रशासन के जरिय सील किए गए दो मदरसों को खोलने का आदेश दिया है. अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ मान्यता न होना किसी मदरसे को सील करने की पर्याप्त वजह नहीं हो सकती.

मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की जिला प्रशासन ने वहां स्थित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन और मदरसा इदारा अरबिया सैदिया अशरफ उल उलूम को सील कर दिया था. इस कार्रवाई के खिलाफ दोनों मदरसों के जिम्मेदार लोगों ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राज्य अध्यक्ष मौलाना अशहद रशीदी से संपर्क किया. इसके बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई.

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले श्रावस्ती में मौजूद मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के मामले का हवाला देते हुए आदेश दिया कि दोनों मदरसों को 24 घंटे के भीतर खोल दिया जाए. अदालत की बेंच ने कहा कि किसी मदरसे की मान्यता न होना उसे सील करने का आधार नहीं बन सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर HC सख्त, DM-SP की लगा दी क्लास!

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अशहद रशीदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर जिलों में जिला प्रशासन ने लगभग दो दर्जन मदरसों को गैर-मान्यता प्राप्त बताते हुए सील कर दिया था. इनमें से कुछ मदरसों को जमीयत की ओर से कानूनी मदद दी गई थी. इसी क्रम में महराजगंज के मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन और मदरसा इदारा अरबिया सैदिया अशरफ उल उलूम की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी.

इंकलाब की रिपोर्ट के मुताबिक, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से इस मामले की पैरवी सीनियर वकील मुर्तजा अली ने की. इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच में हुई थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 1 मई 2025 के उस फैसले का हवाला दिया, जो श्रावस्ती के मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के मामले में दिया गया था.

अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि दोनों मदरसों को 24 घंटे के भीतर खोला जाए. इस संबंध में मौलाना काब रशीदी ने बताया कि अदालत की बेंच ने साफ कहा है कि सिर्फ गैर-मान्यता प्राप्त होने के आधार पर किसी मदरसे को सील नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले की प्रति जमीयत को शुक्रवार (13 मार्च) को हासिल हुई.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम किरायेदार देख हिंदू संगठनों का आतंक, मकान मालिक को तुरंत निकालने का सुनाया फरमान

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsUP Madarsa RowMaharajganj Newsmuslim news

Trending news

muslim news
इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर हिंदूवादियों का हमला, कई गंभीर रूप से घायल
muslim news
बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम, फिरहाद हकीम ने BJP को बताया बड़ा खतरा
Israel Attack Lebanon Hospital
लेबनान में अस्पतालों पर इजरायली बमबारी से 14 मेडिकल स्टाफ की मौत,WHO ने कह दी ये बात
Iran war
ईरान के बहाने US, इजरायल कर रहा अरब देशों पर हमला, IRGC ने किया बड़ी साजिश का खुलासा
muslim news
जासूसी के आरोप में महिला गिरफ्तार, फोन से मिले चौकाने वाले सबूत
iran america war
IRGC की मिसाइलों से दहला दुश्मन, सऊदी में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला
muslim news
Strait of Hormuz पर टकराव तेज, ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी
Meghalaya News
मेघालय में घर-मस्जिद-दुकानों को फूंका, सैकड़ों मुस्लिम परिवार जान बचाकर भागे
Gujarat news
मुस्लिम किरायेदार देख हिंदू संगठनों का आतंक, तुरंत घर खाली करने का सुनाया फरमान
Uttar Pradesh news
शरारती तत्वों ने तोड़ी ऐतिहासिक मजारें, पुलिस और मुसलमानों की सूझबूझ से टला संघर्ष