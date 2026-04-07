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मुस्लिम DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी के हत्याकांड में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने रद्द की फांसी की सजा

NIA DSP Tanjil Ahmed Murder Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NIA DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी की 2016 में हुई हत्या के मामले में रयान को बरी कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सज़ा को पलट दिया. कोर्ट ने कमजोर सबूतों, गवाहों के संदिग्ध बयानों और जांच में हुई चूकों का हवाला देते हुए उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:00 AM IST

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मुस्लिम DSP तंजील अहमद और उनकी पत्नी के हत्याकांड में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने रद्द की फांसी की सजा

NIA DSP Tanjil Ahmed Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द करते हुए आरोपी रैय्यान को बरी कर दिया है और उसकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं. 

दरअसल, यह मामला 2 अप्रैल 2016 का है, जब उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सहसपुर इलाके में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि तंजील अहमद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों की जांच से जुड़े हुए थे. ऐसे में इस हत्याकांड को बेहद गंभीर माना गया और जांच एजेंसियों पर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का भारी दबाव था.

ट्रोयल कोर्ट के फैसले पर सवाल
ट्रायल कोर्ट ने साल 2022 में इस मामले में मुल्जिम बनाए गए मुनीर और रैय्यान को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि, इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. अपील लंबित रहने के दौरान आरोपी मुनीर की मौत हो गई, जबकि रैय्यान के मामले में सुनवाई जारी रही. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए.  अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां और संदेहास्पद पहलू हैं, जिनके आधार पर इतनी कठोर सजा देना उचित नहीं था. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को फांसी की सजा देकर भूल की है.

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कोर्ट ने क्या दी दलील
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने महीनों तक मौके पर डेरा डाले रखा और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई ठोस और विश्वसनीय सुराग नहीं मिला. इसके बाद दबाव में आकर पुलिस ने धारा 164 के तहत गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनमें पहली बार आरोपियों के नाम सामने आए. अदालत ने गवाहों के बयानों और उनके व्यवहार को भी संदिग्ध बताया और कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के केवल इन बयानों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है. कोर्ट ने यह भी माना कि मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के कारण पुलिस पर जल्द से जल्द केस सुलझाने का दबाव था, जिसका असर जांच की निष्पक्षता पर पड़ा.

यह भी पढ़ें:- SIR के बाद वोटर लिस्ट से नाम कटने पर अनारुल शेख ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई मौत को गले

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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