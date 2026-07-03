/हलाला की आड़ में जुल्म पर हाईकोर्ट सख्त, मुल्जिमों पर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार

"मजहब या निजी कानूना की आड़ लेकर जुर्म को जायज नहीं ठहराया जा सकता है"

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मजहबी या निजी कानून का सहारा लेकर आपराधिक हरकतों को जायज नहीं ठहराया जा सकता. अगर किसी परंपरा के नाम पर अपराध किया गया है तो कानून अपना काम करेगा. अदालत ने माना कि इस तरह के इल्जाम संविधान के आर्टिकल 14 और 21 में दिए गए इक्वालिटी, डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकारों के खिलाफ हैं. अदालत ने इन इल्जामों को "जमीर को झकझोर देने वाला" बताया.