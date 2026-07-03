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हलाला की आड़ में जुल्म पर हाईकोर्ट सख्त, मुल्जिमों पर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार

Allahabad HC on Halala Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलाला से जुड़े नाबालिग से सेक्सुअल हरासमेंट और गैंगरेप के संगीन इल्जाम में FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मजहबी रिवायतों की आड़ में जुर्म स्वीकार नहीं किए जा सकते और मामले की गहनता से जांच जरूरी है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 03, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:51 PM IST
हलाला की आड़ में जुल्म पर हाईकोर्ट सख्त, मुल्जिमों पर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार
Image Credit: हलाला के मुल्जिमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट का झटका (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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