/हलाला की आड़ में जुल्म पर हाईकोर्ट सख्त, मुल्जिमों पर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार

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Uttar Pradesh News Today: मजहबी रस्मों का मकसद इंसाफ और इंसानियत होता है, लेकिन अगर किसी रिवायत की आड़ में किसी की इज्जत, मासूमियत और ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाए तो कानून शिकंजा कसना लाजमी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलाला के नाम पर एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सेक्सुअल हरासमेंट और बाद में गैंगरेप के संगीन मामले में यही पैगाम दिया है. अदालत ने कहा कि किसी भी मजहबी रिवायत की आड़ लेकर जुर्म को सही नहीं ठहराया जा सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने इस मामले से जुड़ी चार फौजदारी रिट अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की. अदालत ने सभी अर्जियां खारिज करते हुए कहा कि मामला बेहद संगीन है और इसकी तफसीली आपराधिक जांच जरूरी है. अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि शुरुआती दौर में इस तरह की एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती. साथ ही, पहले दी गई सभी अंतरिम राहतें भी खत्म कर दी गईं.
हलाला के नाम पर गैंगरेप करने का इल्जाम
एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की पहली शादी साल 2015 में हुई थी. उस समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी. आरोप है कि तलाक के बाद दोबारा शादी कराने के नाम पर उसे हलाला के लिए मजबूर किया गया और जबरन जिस्मानी ताल्लुकात बनाए गए. बाद के सालों में भी हलाला की आड़ में उसके साथ गैंगरेप किए जाने के संगीन इल्जाम लगाए गए.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति को कानून मान्यता नहीं देता. इसलिए अगर किसी नाबालिग के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए गए हैं तो वह सीधे तौर पर जुर्म है और ऐसे मामले में बच्चों को सेक्सुअल क्राइम से तहफ्फुज देने वाला कानून लागू होगा.
"मजहब या निजी कानूना की आड़ लेकर जुर्म को जायज नहीं ठहराया जा सकता है"
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मजहबी या निजी कानून का सहारा लेकर आपराधिक हरकतों को जायज नहीं ठहराया जा सकता. अगर किसी परंपरा के नाम पर अपराध किया गया है तो कानून अपना काम करेगा. अदालत ने माना कि इस तरह के इल्जाम संविधान के आर्टिकल 14 और 21 में दिए गए इक्वालिटी, डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकारों के खिलाफ हैं. अदालत ने इन इल्जामों को "जमीर को झकझोर देने वाला" बताया.
बेंच ने पहली हलाला प्रक्रिया के दौरान पीड़िता के नाबालिग होने को भी संगीन जुर्म माना. अदालत ने यह भी कहा कि दूसरी बार हलाला के नाम पर पीड़िता के साथ गैंगरेप की साजिश रचे जाने के आरोप भी प्रथम दृष्टया बेहद गंभीर हैं और इनकी पूरी जांच होनी चाहिए.
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैदनगली थाने का है. एफआइआर के मुताबिक, पीड़िता का निकाह साल 2015 में महज 15 साल की उम्र में जबरन करा दिया गया था. अगले ही साल 2016 में उसके शौहर ने उसे तीन तलाक दे दिया. इसके बाद नवंबर 2016 में दोबारा निकाह कराने का झांसा देकर उसे जबरन निकाह हलाला के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद साल 2017 में उसका फिर से निकाह कराया गया.
आरोप है कि साल 2021 में शौहर ने दूसरी शादी करने के बाद पीड़िता को फिर तलाक दे दिया. बाद में दूसरी बीवी से औलाद न होने पर उसने पीड़िता से तीसरी बार निकाह करने का लालच और दबाव बनाया. आरोप है कि 19 फरवरी 2025 को शौहर ने अपने दो भाइयों के जरिये हलाला के नाम पर पीड़िता के साथ गैंगरेप कराया. इस पूरे मामले में कुल नौ लोगों को मुल्जिम बनाया गया है.