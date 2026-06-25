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प्रयागराज बड़े ताजिए के मुद्दे पर HC की दो टूक, "प्रशासन को आपत्ति नहीं तो कोर्ट भी नहीं..."

Allahabad HC on Prayagraj Bada Tajiya Row: प्रयागराज के ऐतिहासिक बड़े ताजिए को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. अदालत ने बड़ा ताजिया जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. अदालत ने इसे मुस्लिम समुदाय के दो गुटों का आपसी मामला बताया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 25, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:21 PM IST
प्रयागराज बड़े ताजिए के मुद्दे पर HC की दो टूक, "प्रशासन को आपत्ति नहीं तो कोर्ट भी नहीं..."
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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