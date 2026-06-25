इसके बाद सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि प्रशासन या पुलिस ने बड़े ताजिए के आयोजन में किसी तरह की रुकावट नहीं डाली है. प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी या अवरोध नहीं लगाया गया है. सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि बड़े ताजिए को उठाने पर पुलिस और प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में अदालत ने माना कि यह विवाद सरकारी स्तर का नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच का मामला है.