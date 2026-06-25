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Prayagraj Bada Tajiya Controversy: देशभर में मुहर्रम को लेकर तैयारियां जोरशोर से जारी है. 26 तारीख को यौमे आशूरा को लेकर खास तैयारी की जा रही है, और अकीदतमंदों का इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना शुरू होते ही इमाम हुसैन (रज़ि.) के शहादत की याद में शोक और मातम का सिलसिला जारी है.
इसी कड़ी में मुहर्रम में प्रयागराज के ऐतिहासिक बड़े ताजिए को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने साफ कहा है कि यह मामला मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच का आपसी विवाद है और इसमें न तो राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी और न ही अदालत किसी पक्ष के फैसले में दखल देगी.
कोर्ट ने हस्तक्षेप न करने की बताई खास वजह
यह मामला उस समय अदालत पहुंचा जब इलाहाबाद ऐतिहासिक मुहर्रम कमेटी की ओर से एक याचिका दाखिल की गई. याचिका में ऐतिहासिक बड़े ताजिए से जुड़े विवाद को लेकर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार से जवाब मांगा था.
इसके बाद सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि प्रशासन या पुलिस ने बड़े ताजिए के आयोजन में किसी तरह की रुकावट नहीं डाली है. प्रशासन की तरफ से कोई पाबंदी या अवरोध नहीं लगाया गया है. सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि बड़े ताजिए को उठाने पर पुलिस और प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में अदालत ने माना कि यह विवाद सरकारी स्तर का नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच का मामला है.
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रशासन की ओर से कोई रोक नहीं है और यह समुदाय के अंदर का विवाद है, तो राज्य सरकार या न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा. दरअसल, बड़ा ताजिया कमेटी ने इस साल नौवीं और दसवीं मोहर्रम को बड़ा ताजिया नहीं उठाने का फैसला किया है. कमेटी के इसी फैसले को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी.
क्या है प्रयागराज बड़ा ताजिए का मामला?
बता दें, बीते दिनों प्रयागराज ऐतिहासिक बड़ा ताजिया कमेटी ने मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को ताजिए और अलम को जुलूस को सड़कों पर नहीं निकालने का ऐलान किया था. हालांकि, कमेटी ने यह भी कहा था कि जुलूस भले ही न निकले इमामबाड़े में मुहर्रम से जुड़ी सभी मजहबी रिवायतों और रस्मों को पूरी अकीदत के साथ निभाया जाएगा. साथ ही जायरीनों को इमामबाड़े में फातिहा पढ़ने और जियारत करने की भी इजाजत दी गई थी.
बड़ा ताजिया कमेटी की तरफ से कहा गया था कि यौमे आशूरा पर ताजिए को सड़कों पर ले जाने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से चढ़ाए गए फूलों को कर्बला ले जाकर दफन करने को कहा गया. इस तरह मुहर्रम और यौमे आशूरा से जुड़ी सभी मजहबी रस्मों को निभाया जाएगा, लेकिन रिवायती जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा. कमेटी ने दलीली दी कि इससे पहले ऐसा साल 2015, 2016 और 2017 में ताजिये का जुलूस नहीं निकाला गया था.