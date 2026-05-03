"गांजा केस" में अफजाल अंसारी को नहीं मिली राहत, HC ने दिखाया ट्रायल कोर्ट का रास्ता

Allahabad High Court on Afzal Ansari Case: गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीध राहत देने से इंकार कर दिया है. साल 2024 से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में जाने के आदेश दिए हैं. पंचायत चुनाव से पहले अफजाल अंसारी और सपा की की निगाहें निचली अदलात पर टिकी हैं.
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Uttar Pradesh News Today: गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक मामले में अफजाल अंसारी को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उन्हें सीधे तौर पर बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही ऐसा रास्ता भी दिखा दिया जिससे वे अपनी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ा सकें.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार (2 मई) को सुनवाई करते हुए साफ कहा कि अफजाल अंसारी अपनी बात निचली अदालत में रख सकते हैं. अदालत ने यह भी साफ किया कि वह वहां केस से डिस्जार्ज अप्लीकेशन भी दायर कर सकते हैं. इनता ही अदालने यह भी कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तारी का डर है तो उससे बचाव के लिए भी उचित अर्जी दे सकते हैं.
हाई कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत इन अर्जियों पर कानून के मुताबिक विचार करते हुए फैसला करेगी. हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी है. इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकें.
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दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी, जब गाजीपुर कोतवाली में अफजाल अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. सांसद अफजाल अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने "गांजा" से जुड़े एक बयान के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और उनके खिलाफ समन आदेश भी जारी किया है.
अफजाल अंसारी ने इसी आरोप पत्र और समन को चुनौती देते हुए होई कोर्ट का रुख किया था. उनकी मांग थी कि इन कार्रवाइयों को रद्द किया जाए, लेकिन अदालत ने इस पर सीधी राहत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने यह जरूर सुनिश्चित किया कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले.
निचली अदालत में अर्जी दाखिल करने की अनुमति देकर न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि मामला अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और अंतिम फैसला वहीं से आएगा. इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अफजाल अंसारी की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. यूपी पंचायत चुनाव से पहले अफजाल अंसारी के खिलाफ अदालत यह आदेश कई मायनों में अहम है.
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