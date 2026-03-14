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संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर HC सख्त, DM-SP की लगा दी क्लास!

Allahabad HC on Sambhal Masjid Namaz Issue: संभल में रमजान के दौरान मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने संभल के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है. सक्षम नहीं हों तो अधिकारी इस्तीफा दें या तबादला मांग लें.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:26 PM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Sambhal Mosque Namaz Row: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मजहबी सरगर्मियों पर आए दिन शासन प्रशासन के जरिये कानून व्यवस्था का हवाला देकर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती रही है. हालांकि, इस मामले में अक्सर पुलिस प्रशासन को न्याय के मंदिर में मुंह की खानी पड़ी है. जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आया, जहां रमजान के महीने में एक मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई. अदालत ने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य और उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसे आधार बनाकर लोगों के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें संभल जिले की एक मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या सीमित करने की बात कही गई थी. अदालत ने इस आदेश को अनुचित मानते हुए इसे निरस्त कर दिया.

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लाइव लॉ के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने की. सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है और इसी वजह से वे नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर वहां से तबादला मांग लेना चाहिए.

अदालत ने यह भी साफ किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है. इसे आधार बनाकर लोगों को मजहबी सरगर्मियों से रोकना या उनकी संख्या तय करना उचित नहीं है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ऐसा आदेश जारी किया था. 

हालांकि अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि प्रशासन का काम संभावित तनाव से निपटना है, न कि उससे बचने के लिए नागरिकों की सरगर्मियों पर रोक लगाना. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को लगता है कि वे कानून का राज लागू कराने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए.

लाइव लॉ के मुताबिक, यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी, जिसे मुनाजिर खान ने अदालत में दायर किया था. याचिकाकर्ता का आरोप था कि उन्हें रमजान के महीने में गाटा संख्या 291 पर नमाज अदा कराने से रोका जा रहा है. मुनाजिर के मुताबिक, उस स्थान पर एक मस्जिद मौजूद है, जहां लोग नमाज पढ़ते हैं.

याचिकाकर्ता का कहना था कि स्थानीय प्रशासन ने उस स्थान पर सिर्फ 20 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दी थी. जबकि रमजान के दौरान वहां इससे कहीं ज्यादा नमाजियों के इकट्ठा होने की संभावना रहती है. इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासन के आदेश को खारिज कर दिया और कानून-व्यवस्था के नाम पर लगाए गए इस तरह के प्रतिबंधों पर कड़ी टिप्पणी की.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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