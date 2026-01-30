इरफान सोलंकी पर मंडराया जेल जाने का खतरा! HC ने की गैंगस्टर एक्ट की याचिका खारिज

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimइरफान सोलंकी पर मंडराया जेल जाने का खतरा! HC ने की गैंगस्टर एक्ट की याचिका खारिज

HC on Irfan Solanki Plea: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर एक्ट रद्द कराने की याचिका खारिज कर दी. कानपुर के जाजमऊ से जुड़े इस केस में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोकने से इनकार किया. हालांकि, इस केस में इरफान पहले ही जमानत पर रिहा हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:16 PM IST

पू्र्व विधायक इरफान सोलंकी (फाइल फोटो)
Irfan Solanki Case: उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा एक पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार (30 जनवरी) को कोर्ट ने इरफान सोलंकी खिलाफ लगे गैंगस्टर एक्ट को रद्द कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

बता दें, सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को खत्म कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट की बेंच का इस याचिका पर आज शुक्रवार को फाइनल फैसला आया है. 

सीसामऊ के पूर्व विधायक के खिलाफ क्या हैं आरोप?
इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा यह मामला कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. दिसंबर 2022 में पुलिस ने इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर में उन्हें गैंग का लीडर बताया गया था. इस केस में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे को प्रतिवादी बनाया गया है.

इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने की. अदालत में इरफान सोलंकी की ओर से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग रखी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी. गैंगस्टर एक्ट से जुड़े रिकॉर्ड के मुताबिक, इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया है. आरोप है कि वह लोगों को धमकाकर पैसे की उगाही करते थे. उनके गैंग से जुड़े लोगों पर आम लोगों के साथ मारपीट के भी आरोप दर्ज हैं. 

इंडिया न्यूज ने पुलिस के हवाले से दावा किया कि इरफान सोलंकी के खिलाफ दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस मामले में इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया है. हालांकि, गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी को पिछले साल 25 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जमानत मिलने के बाद उन्होंने केस को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है.

34 महीने बाद मिली थी इरफान सोलंकी को रिहाई
गौरतलब हो, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर सितंबर 2025 तक कुल 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं. इनमें से एक मामले में उन्हें सजा हो चुकी है, जबकि कई केस अब भी अदालत में लंबित हैं. रिकॉर्ड के मुताबिक, जून 2024 में आगजनी के एक मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी. 

वहीं, इरफान सोलंकी को कोर्ट ने तीन मामलों में दोषमुक्त कर दिया है और चार मामलों में पुलिस की ओर से फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है. बाकी मामलों में गैंगस्टर एक्ट, भूमि हड़पने, आगजनी, ब्लैकमेल और धमकी जैसे गंभीर आरोपों पर सुनवाई जारी है. इरफान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद थे. उन्हें 30 सितंबर 2025 को महराजगंज जेल से रिहा किया गया. इस तरह वे करीब 34 महीने यानी लगभग 1013 दिन जेल में रहे. गैंगस्टर एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई.

सजा के इरफान सोलंकी की विधायकी हुई रद्द
इधर, उनकी सजा के चलते सीसामऊ विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की विधायकी रद्द हो गई थी. इसके बाद नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में उनकी बीवी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की. नसीम सोलंकी इस समय सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और जनवरी 2026 तक उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsIrfan SolankiAllahabad High Courtmuslim news

