/शरीयत के मुताबिक तलाक हुआ तो अदालत नहीं कर सकती इनकार, इलाहाबाद HC का अहम फैसला

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Indian Muslim Talaq Rules: क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिया गया तलाक तब तक अधूरा माना जाएगा, जब तक अदालत उस पर मुहर न लगाए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सवाल का अहम जवाब देते हुए साफ कर दिया कि अगर तलाक शरीयत के मुताबिक हुआ है और दोनों पक्ष उसे मानते हैं, तो फैमिली कोर्ट सिर्फ इस वजह से इनकार नहीं कर सकती कि तलाक अदालत के बाहर दिया गया था.
इसी मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले तलाक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक दिया जा चुका है और शौहर बीवी दोनों ही उस तलाक पर कोई एतराज नहीं जता रहे हैं, तो फैमिली कोर्ट सिर्फ इस बुनियाद पर उनके रिश्ते को "तलाकशुदा" घोषित करने से इनकार नहीं कर सकती कि तलाक अदालत के बाहर दिया गया था.
अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट का काम सिर्फ यह देखना है कि तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक सही तरीके से हुआ या नहीं. अगर तलाक वैध है, तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना अदालत की जिम्मेदारी है. जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की डिवीजन बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट को फैमिली कोर्ट्स एक्ट-1984 के तहत ऐसे मामलों में वैवाहिक हैसियत घोषित करने का पूरा अधिकार हासिल है.
दरअसल, यह पूरा मामला एक सुन्नी मुस्लिम दंपती से जुड़ा था, जिनकी शादी 1 फरवरी 2022 को हुई थी. कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और 12 सितंबर 2023 को बीवी अपने ससुराल से चली गई. इसके बाद शौहर ने लखनऊ के दारुल क़ज़ा फिरंगी महल के जरिए सुलह कराने की कोशिश की.
अदालती आदेश के मुताबिक, 22 मई 2024 को हुई बैठक में खुद बीवी ने तलाक की मांग की. इसके बाद शौहर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक-ए-हसन का तरीका अपनाया. इस तरीके में एक साथ तीन तलाक नहीं कहा जाता, बल्कि तीन महीने तक हर महीने एक बार तलाक कहा जाता है.
शौहर ने पहला तलाक नोटिस 22 जुलाई 2024 को, दूसरा 22 अगस्त 2024 को और तीसरा 25 सितंबर 2024 को रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा. अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, बीवी को तीनों नोटिस मिले और उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला. इसके बाद शौहर ने इस तलाक को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए लखनऊ की फैमिली कोर्ट में घोषणा संबंधी मुकदमा दायर किया.
मुकदमे के दौरान बीवी ने अपने लिखित जवाब में तलाक का विरोध नहीं किया. इतना ही नहीं, गवाह के तौर पर अदालत में दिए गए अपने हलफिया बयान में भी उन्होंने अदालत से तलाक की डिक्री जारी करने की दरख्वास्त की. इसके बावजूद 20 मई 2025 को फैमिली कोर्ट ने यह मुकदमा खारिज कर दिया. फैमिली कोर्ट का कहना था कि चूंकि किसी ने तलाक को चुनौती नहीं दी है और शौहर यह नहीं बता पाए कि अदालत से घोषणा लेना क्यों जरूरी है, इसलिए यह मुकदमा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 34 और सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 20 के तहत कबूल नहीं किया जा सकता.
फैमिली कोर्ट के इस हुक्म शौहर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने कानून की गलत तशरीह की. अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक शादी खत्म करने का एक मान्य और वैध तरीका है. ऐसा तलाक प्रभावी होने के लिए अदालत की मंजूरी का मोहताज नहीं होता. जैसे ही शौहर मुस्लिम पर्सनल लॉ में तय तरीके के मुताबिक तलाक देता है, वह कानूनी तौर पर मुकम्मल माना जाता है.
हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट- 1984 की धारा 7 के तहत अदालत की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वह यह तस्दीक करे कि तलाक सही तरीके से दिया गया है या नहीं. अगर तलाक वैध है तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में उसका सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद रहे.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अदालत के बाहर दिया गया तलाक उसी वक्त पूरा हो जाता है, जब उसे कानून में बताए गए तरीके से दिया जाए. इसके बाद फैमिली कोर्ट की ओर से वैवाहिक हैसियत की घोषणा केवल सार्वजनिक रिकॉर्ड तैयार करने के मकसद से की जाती है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केरल हाईकोर्ट के साल 2021 के असबी के.एन. बनाम हाशिम एम.यू. मामले में जारी गाइडलाइंस का भी हवाला दिया. उन गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर अदालत इस बात से मुतमइन हो जाए कि तलाक वैध तरीके से हुआ है और उस पर कोई विवाद नहीं है, तो ऐसे मामलों को निर्विवाद मानते हुए औपचारिक घोषणा कर दे. अगर किसी पक्ष को तलाक पर एतराज हो तो वह अलग मुकदमा दायर कर सकता है.