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शरिया कानून की दलील खारिज! नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी रोकने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर

Allahabad High Court on Sharia Law: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बालिग होने के आधार पर शादी की इजाजत, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और POCSO कानून से ऊपर नहीं हो सकती. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 08, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:01 PM IST
शरिया कानून की दलील खारिज! नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी रोकने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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