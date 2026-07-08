/शरिया कानून की दलील खारिज! नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी रोकने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर

याचिकाकर्ताओं ने दी ये दलील

याचिका में तर्क दिया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, लड़की के बालिग होने या जवानी की उम्र तक पहुंचने के बाद उसकी शादी की जा सकती है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. हाईकोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक हितों की रक्षा करना है. ऐसे में कोई भी धार्मिक या पर्सनल लॉ इन कानूनों को कमजोर या निष्प्रभावी नहीं कर सकता. अदालत ने कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की को विवाह की इजाजत दी जाती है, तो वैवाहिक संबंध बनने की संभावना रहती है, जो POCSO Act के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है.