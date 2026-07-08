/शरिया कानून की दलील खारिज! नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी रोकने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर

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Allahabad High Court on Sharia Law: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) के तहत होने वाली शादियों के बारे में एक अहम बात कही है. कोर्ट ने साफ किया कि शरिया के तहत शादी के लिए बालिग होने को काफी मानने वाला नियम, 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' और 'POCSO एक्ट' जैसे कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता. हाईकोर्ट ने कहा, "बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका मजहब कोई भी हो."
दरअसल, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में पुलिस और चाइल्डलाइन की रेस्क्यू टीम ने एक 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी रुकवा दी थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए 19 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीज़न बेंच ने की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
याचिकाकर्ताओं ने दी ये दलील
याचिका में तर्क दिया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, लड़की के बालिग होने या जवानी की उम्र तक पहुंचने के बाद उसकी शादी की जा सकती है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. हाईकोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक हितों की रक्षा करना है. ऐसे में कोई भी धार्मिक या पर्सनल लॉ इन कानूनों को कमजोर या निष्प्रभावी नहीं कर सकता. अदालत ने कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की को विवाह की इजाजत दी जाती है, तो वैवाहिक संबंध बनने की संभावना रहती है, जो POCSO Act के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है.
हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बाल विवाह रोकने वाला कानून वैज्ञानिक आधार, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास और उनके अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसलिए किसी भी समुदाय को इससे छूट नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न हाई कोर्ट के कई फैसलों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि धार्मिक परंपराएं या पर्सनल लॉ बाल विवाह संबंधी कानूनी प्रतिबंधों से ऊपर नहीं हो सकते. मामले में आरोप है कि जब पुलिस और चाइल्डलाइन की टीम नाबालिग लड़की की शादी रुकवाने पहुंची थी, तब उनके काम में बाधा डाली गई और विरोध भी किया गया. इसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.