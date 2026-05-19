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Zee SalaamIndian MuslimUP News: न नौकरी बची, न 10 साल से सैलरी; मदरसा टीचर्स की बेबसी पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

UP News: न नौकरी बची, न 10 साल से सैलरी; मदरसा टीचर्स की बेबसी पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

Allahabad HC on UP Madarsa Teachers Salary Issue: उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के हजारों टीचर पिछले दस साल से बिना मानदेय पढ़ाने को मजबूर हैं. प्रभावित टीचरों का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है. अब प्रभावित टीचरों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 19, 2026, 10:35 AM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh Madarsa Teacher Salary Issue: दस सालों से बिना मानदेय के पढ़ाने को मजबूर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के टीचरों का दर्द और बेबसी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गई है. घरों की आर्थिक हालत बिगड़ चुकी है, परिवारों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और टीचर्स लगातार इंसाफ की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

यह मामला रविंद्र कुमार सिंह के साथ और दो और टीचरों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है. अदालत ने साफ निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार तय समय के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करें. इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2026 को होगी.

याचिका दायर करने वाले टीचरों का कहना है कि वे साल 2015 से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले दस सालों से उन्हें किसी तरह का मानदेय नहीं मिला. उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक न तो राज्य सरकार ने कोई धनराशि जारी की और न ही केंद्र सरकार की ओर से भुगतान हुआ. इससे उनका परिवार गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है.

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इससे पहले भी रविंद्र सिंह और 44 अन्य टीचरों ने बकाया मानदेय के भुगतान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उस समय अदालत ने 31 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया था कि वह दो हफ्ते के भीतर टीचरों के दावों पर निष्पक्ष फैसला लें.

इसके बाद 13 दिसंबर 2025 को मिर्जापुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने हैरान करने वाला दावा किया था. मिर्जापुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपने फैसले में कहा था कि संबंधित मदरसे आधुनिकीकरण योजना के दायरे में नहीं आते हैं. इसी आधार पर टीचरों को किसी भी तरह का मानदेय देने से इनकार कर दिया था.

विभाग के इस फैसले के खिलाफ टीचरों ने एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और 13 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी. इस मामले पर 13 मई 2026 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. अब 7 जुलाई 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों की निगाहें टिकी हुई हैं.

दूरसी तरफ उत्तर प्रदेश मदरिस अरबिया टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के सख्त रुख का स्वागत किया है. संगठन के महासचिव दीवान साहब जमा खान ने कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 23 हजार 796 टीचर सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं. उनके मुताबिक पहले योजना बंद करके टीचरों को बेरोजगार कर दिया गया और अब उनके बकाया भुगतान में भी लगातार टालमटोल की जा रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के मौजूदा रुख से टीचरों को इंसाफ मिलने की जिंदा हो गई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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