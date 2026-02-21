'सुबह 10:45 पर भोर कैसे?' बहराइच गोहत्या केस में पुलिस की फिल्मी कहानी पर HC सख्त, SP से मांगा जवाब

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, खासकर तब जब मुसलमानों के खिलाफ दर्ज मामलों में प्रक्रिया और झूठे तथ्यों को लेकर विवाद सामने आए हों. इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहराइच में दर्ज एक गोहत्या मामले की एफआईआर में पाई गई विसंगतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहराइच के पुलिस अधीक्षक से गोहत्या मामले में जिला पुलिस के जरिये दर्ज प्राथमिकी में मौजूद विसंगतियों पर जवाब तलब किया है. साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा है कि अगर पुलिस अधीक्षक अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें मामले के पूरे रिकॉर्ड के साथ अदालत में मौजूद होना होगा. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की है.

जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस पी.के. श्रीवास्तव की पीठ ने 16 फरवरी को अकबर अली की ओर से दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया. याचिका में 22 जनवरी 2026 को जरवल रोड थाने में दर्ज एफआईआ को चुनौती दी गई थी. इस मामले में पुलिस दल ने गोहत्या और हत्या की कोशिश के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. बताया गया कि तीनों को मौके पर ही पकड़ा गया था, जबकि चौथा शख्स घटनास्थल से फरार हो गया था. बाद में इन आरोपियों ने पूछताछ के दौरान याचिकाकर्ता अकबर अली का नाम भी लिया.

FIR की जांच के दौरान पीठ ने पाया कि घटना का समय सुबह 10 बजकर 45 मिनट दर्ज किया गया है. हालांकि, पुलिस के मौके पर पहुंचने के समय आरोपियों को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि "सुबह होने वाली है." इस पर अदालत ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर 'भोर' कैसे हो सकती है.

पीठ ने FIR में दर्ज कुछ सामान्य टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया और कहा कि वे किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती हैं. FIR दर्ज करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने टिप्पणी की, "इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि मामलों में प्रयुक्त भाषा जमीनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती, बल्कि सुनी-सुनाई बातों पर आधारित, मनगढ़ंत और फिल्मी पटकथाओं से प्रेरित प्रतीत होती है और अतिरंजित है."

पीठ ने आगे कहा, "अब समय आ गया है कि न्यायालय हस्तक्षेप करे और अधिकारियों के जरिये दर्ज की जा रही ऐसी मनगढ़ंत और अतिरंजित प्राथमिकी पर रोक लगाए, जिसका यह मामला स्पष्ट उदाहरण है." अदालत ने पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और निर्देश दिया है कि अगर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो उन्हें पूरे रिकॉर्ड के साथ अदालत में मौजूद होना होगा. फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है.

