Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3227393
Zee SalaamIndian Muslimहाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुलीं अफजाल अंसारी के भाई की दुकानें, DM से जवाब तलब

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुलीं अफजाल अंसारी के भाई की दुकानें, DM से जवाब तलब

Ghazipur News: सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की दुकानों को डीएम ने सीज कर दिया था. इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है. हाईकोर्ट ने गाजीपुर DM से जवाब मांगा है. अदालत ने आदेश के बावजूद संपत्तियां रिलीज न होने पर प्रशासन से स्पष्टीकरण तलब किया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 24, 2026, 09:42 AM IST

Trending Photos

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुलीं अफजाल अंसारी के भाई की दुकानें, DM से जवाब तलब

Ghazipur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा के सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की सीज की गई दुकानों को लेकर अदालत में सुनवाई हुई.  मामले में हाईकोर्ट ने गाजीपुर के जिलाधिकारी से जवाब तलब किया है और अदालत के आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण मांगा है.

दरअसल, मंसूर अंसारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. उनका आरोप है कि अदालत द्वारा स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद प्रशासन ने अब तक उनकी संपत्तियां रिलीज नहीं कीं. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गाजीपुर डीएम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की शुरुआत 26 दिसंबर 2023 से हुई थी, जब गाजीपुर प्रशासन ने मंसूर अंसारी की 18 दुकानों को सीज कर दिया था. प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई थी. इसके बाद मंसूर अंसारी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को किया था रद्द
लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च को बड़ा फैसला सुनाते हुए डीएम के सीज करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया था. अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि सीज की गई संपत्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिलीज किया जाए. लेकिन याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी दुकानें अब तक नहीं खोली गईं. मंसूर अंसारी की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि प्रशासन ने जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. यही वजह है कि अदालत की अवमानना का मामला दायर करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम से कोर्ट पूछा सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गाजीपुर से पूछा कि अदालत के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा है और कहा है कि आदेश का पालन न होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 तारीख को तय की है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में प्रशासन को कोर्ट के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी. यह मामला सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं बल्कि अदालत के आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- 'कुर्बानी घर में मनाओ, सड़क पर नहीं, वरना...' BJP मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी धमकी

 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

UP Newsghazipur newsAfzal Ansari newsMansoor Ansari CaseAllahabad High Court

Trending news

UP News
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुलीं अफजाल अंसारी के भाई की दुकानें, DM से जवाब तलब
US News
ट्रंप के सिर पर मंडराया मौत का साया! व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग
iran us war
मिडिल ईस्ट में जंग थमेगी? ट्रंप ने ईरान-अमेरिका सीजफायर पर दिया सबसे बड़ा संकेत
muslim news
Sambhal: शेर अली बाबा की मजार ध्वस्त, प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप
muslim news
गुर्जर-बकरवाल समुदाय की मांग, जनगणना पोर्टल में हों अलग ST श्रेणियां
Iran America Deal
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच शांति की उम्मीद, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
muslim news
कुर्बानी घर में मनाओ, सड़क पर नहीं, वरना...BJP मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी धमकी
Itamar Ben Gvir Ban In France
फ्रांस ने इस इजरायली मंत्री पर लगाया बैन, फ्लोटिला एक्टिविस्टों के अपमान पर बड़ा कदम
muslim news
बकरीद की छुट्टी में कटौती; राज्य सरकारों ने बदला अवकाश का शेड्यूल
Uttar Pradesh news
सरकारी स्कूल की मुस्लिम महिला टीचर पर कैसे- कैसे इलज़ाम; आनन- फानन में ट्रांसफर!