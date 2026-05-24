हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुलीं अफजाल अंसारी के भाई की दुकानें, DM से जवाब तलब

Ghazipur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा के सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की सीज की गई दुकानों को लेकर अदालत में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने गाजीपुर के जिलाधिकारी से जवाब तलब किया है और अदालत के आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण मांगा है.

दरअसल, मंसूर अंसारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. उनका आरोप है कि अदालत द्वारा स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद प्रशासन ने अब तक उनकी संपत्तियां रिलीज नहीं कीं. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गाजीपुर डीएम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की शुरुआत 26 दिसंबर 2023 से हुई थी, जब गाजीपुर प्रशासन ने मंसूर अंसारी की 18 दुकानों को सीज कर दिया था. प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई थी. इसके बाद मंसूर अंसारी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को किया था रद्द

लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 12 मार्च को बड़ा फैसला सुनाते हुए डीएम के सीज करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया था. अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि सीज की गई संपत्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिलीज किया जाए. लेकिन याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी दुकानें अब तक नहीं खोली गईं. मंसूर अंसारी की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि प्रशासन ने जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. यही वजह है कि अदालत की अवमानना का मामला दायर करना पड़ा.

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डीएम से कोर्ट पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गाजीपुर से पूछा कि अदालत के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा है और कहा है कि आदेश का पालन न होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 तारीख को तय की है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में प्रशासन को कोर्ट के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी. यह मामला सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं बल्कि अदालत के आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा माना जा रहा है.

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