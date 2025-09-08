अब्बास अंसारी की दुबारा बहाल हुई विधायकी; विरोधियों के मंसूबे पर HC ने फेरा पानी!

अब्बास अंसारी की दुबारा बहाल हुई विधायकी; विरोधियों के मंसूबे पर HC ने फेरा पानी!

MAU MLA Abbas Ansari Case: कोर्ट ने अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी है. इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी के समर्थकों में खुश की लहर दौड़ गई. फिलहाल कोर्ट ने उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:42 PM IST

विधायक अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)
विधायक अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)

Lucknow News Today: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है. इससे अब्बास अंसारी के विधायक बने रहने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट के जरिये सोमवार (8 सितंबर) उनकी दो साल की सजा पर रोक लगाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है.

अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनके हक में यह बड़ा कदम माना जा रहा है. कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फिर से विधायक के रूप में कार्य करने का अधिकार मिल गया है. इस फैसले से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वर्तमान में अब्बास अंसारी  उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं.

क्या है पूरा मामला?

बता दें, उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है. सोमवार को विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर उन्हें फिर से वैध विधायक मान लिया. यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद लिया गया है.

अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और उन्हें राहत प्रदान की.

अंसारी परिवार की सियासी जमीन मिलेगी मजबूती!

हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने कहा कि अब्बास अंसारी को फिर से मऊ विधानसभा क्षेत्र का वैध सदस्य माना जाएगा. इससे अब वे फिर से विधायी कामकाज में भाग ले सकेंगे. अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक हैं और अपने पिता मुख्तार अंसारी की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हेट स्पीच का मामला भी शामिल है.

हालांकि, हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है. पूर्वांचल खासकर मऊ और गाजीपुर में सियासी लिहाज से अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है. हाईकोर्ट का यह फैसला उनके सियासी करियर को मजबूती देगा. वहीं, विपक्ष इस मामले पर नजर बनाए हुए है. अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाली से मऊ समेत पूरे प्रदेश की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है. उनकी सदस्यता बहाल होना आगामी विधानसभा में काफी मायने रखता है.

यह भी पढ़ें: 'जिस BJP के पांव छूते हों ट्रंप, उसके लिए...' इरफान अंसारी का 'कब्र' वाले बयान पर तंज

 

