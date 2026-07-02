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मस्जिद में शराब की बोतल फेंकने का आरोप, HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; पुलिस से मांगा जवाब

Allahabad HC on Liquor Bottle Thrown at Mosque Case: हालिया दिनों ने एक शख्स ने नशे में कथित तौर पर मस्जिद के अंदल शराब की बोतल फेंक दी थी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव में फैल गया, और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजहबी जज़्बात को मजरूह करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया था. वहीं, अब आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 02, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:43 PM IST
मस्जिद में शराब की बोतल फेंकने का आरोप, HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; पुलिस से मांगा जवाब
Image Credit: इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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