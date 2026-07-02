/मस्जिद में शराब की बोतल फेंकने का आरोप, HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; पुलिस से मांगा जवाब

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Uttar Pradesh News Today: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में आरोपी को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. इस मामले में आरोपी ने मस्जिद के अंदर कथित तौर पर शराब की बोतल फेंक दी थी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव में फैल गया था, और इसकी वजह से मजहबी जज़्बात मजरूह होने की बात कही गई थी.
यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का है. इस मामले में पुलिस ने शराब की बोतल फेंकने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी. आरोपी शख्स की पहचान विक्रांत सिंह के तौर पर हुई. बताया जा रहा कि विक्रांत नशे की हालत में था, और उसने मस्जिद के अंदर शराब की बोतल फेंक दी जो गिरकर टूट गई.
पुलिस का कहना था कि इस वाकये की वजह से मुस्लिम कम्यूनिटी के लोगों की मजहबी जज़्बात मजरूह हुई हैं. इसकी वजह यह है कि इस्लाम में शराब हराम है, और आरोपी ने मस्जिद जैसी पाक जगह पर शराब की बोतल फेंक दी. इस एफआईआर को चैलेंज करते हुए आरोपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा कि आरोपी को राहत देते हुए अहम तब्सरा किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इब्तेदाई तौर पर ऐसा मालूम होता है कि दरख़्वास्त गुज़ार नशे की हालत में था. ऐसे में यह साफ नहीं होता है कि उसका मकसद किसी तबके की मजहबी जज़्बात को मजरूह करना था.
कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल उपलब्ध सबूतों की बुनियाद पर आरोपी की नियत को साफ तौर साबित नहीं किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान अदालत ने रियासती हुकूम और इससे जुड़े दीगर फ़रीक़ीन को नोटिस जारी किया, और उनसे दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगली सुनवाई तक विक्रांत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
अदालत के इस हुक्म के बाद आरोपी को फिलहाल आरजी तहफ्फुज मिल गया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय है, जब पूरे मामले पर बेंच मजीद गौरो फिकर करेगी. मुल्जिम की ओर से अदालत में एडवोकेट अजीत सिंह यादव, अमित राणा, आशीष राणा और मुकेश कुमार यादव ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों में इरादे को लेकर स्पष्टता नहीं है और हालात को सही ढंग से देखा जाना चाहिए.