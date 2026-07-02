/मस्जिद में शराब की बोतल फेंकने का आरोप, HC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक; पुलिस से मांगा जवाब

अदालत के इस हुक्म के बाद आरोपी को फिलहाल आरजी तहफ्फुज मिल गया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय है, जब पूरे मामले पर बेंच मजीद गौरो फिकर करेगी. मुल्जिम की ओर से अदालत में एडवोकेट अजीत सिंह यादव, अमित राणा, आशीष राणा और मुकेश कुमार यादव ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों में इरादे को लेकर स्पष्टता नहीं है और हालात को सही ढंग से देखा जाना चाहिए.