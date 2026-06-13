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सैकड़ों आशियाने उजाड़ने के बाद दालमंडी के लोगों को राहत; विकास के नाम पर छिना रोजगार

Allahabad HC on Dalmandi Demolition Case: वाराणसी के दालमंडी में रहने वाले लोग बीते कुछ माह से लोगों उहापोह की हालात में हैं. सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 132 मकानों को प्रशासन ध्वस्त कर दिया है, जबकि बाकी को हटाने की प्रक्रिया जारी है. हालांकि, प्रभावितों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, जिससे लोगों के अस्थायी राहत मिली है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:15 PM IST
सैकड़ों आशियाने उजाड़ने के बाद दालमंडी के लोगों को राहत; विकास के नाम पर छिना रोजगार
Image Credit: (फाइल फोटो)

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