बड़ी संख्या में व्यासायिक प्रतिष्ठान ध्वस्तीकरण की जद में

इस योजना के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया है. अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक, कुल 181 से 187 भवन इस परियोजना की जद में आ रहे हैं. इन इमारतों में 550 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, जो वह भी ध्वस्तीकरण की जद में आ रही हैं. जबकि कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 800 से 1400 तक भी बताई गई है. इसके अलावा छह मस्जिदें भी प्रभावित हो रही हैं. इनमें से कुछ तो सैकड़ो साल पुरानी हैं.