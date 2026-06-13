राज्य चुनें
Varanasi Dalmandi Demolition News: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दालमंडी इलाके में अपने घरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है. जिन लोगों के सिर पर अपने आशियाने उजड़ने का खतरा मंडरा रहा था, उनके पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश के बाद प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है.
दरअसल, वाराणसाली के दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना में जिनकी संपत्तियां आ रही थीं, उन्होंने इसे बचाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख किया था. सुनवाई के बाद प्रस्तावित ध्वस्तीकरण को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की बेंच ने विवादित संपत्तियों पर 20 जुलाई 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
अदालत ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक संबंधित मकानों के खिलाफ किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आदेश उन मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्होंने नगर निगम वाराणसी की ओर से जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी.
HC का अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश
बताया जा रहा है कि नगर निगम ने 26 मई 2026 को ध्वस्तीकरण को लेकर नोटिस जारी किया था. इसके खिलाफ प्रभावित पक्षों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण योजना को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक, इस परियोजना के तहत अब तक 132 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है. वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जून महीने के दौरान बाकी बचे हुए मकानों को भी हटाने की योजना थी.हालांकि अब हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद विवादित संपत्तियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.
बता दें, वाराणसी के ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है. यह परियोजना काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ी एक अहम योजना का हिस्सा है, जिसके तहत दालमंडी मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है. करीब 220 से 224 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत 650 मीटर लंबी सड़क को लगभग 17.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है.
बड़ी संख्या में व्यासायिक प्रतिष्ठान ध्वस्तीकरण की जद में
इस योजना के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया है. अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक, कुल 181 से 187 भवन इस परियोजना की जद में आ रहे हैं. इन इमारतों में 550 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, जो वह भी ध्वस्तीकरण की जद में आ रही हैं. जबकि कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 800 से 1400 तक भी बताई गई है. इसके अलावा छह मस्जिदें भी प्रभावित हो रही हैं. इनमें से कुछ तो सैकड़ो साल पुरानी हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, जून 2026 तक 132 भवनों को तोड़ा जा चुका है. इससे पहले अलग-अलग चरणों में सैकड़ों घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ध्वस्त होने की जानकारी सामने आई थी. कई मकान मालिकों ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले अपने मकान, दुकान खुद ही गिरा दिया है. प्रभावितों में ज्यादातर का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से है.
हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर मंडराया खतरा
इस परियोजना का असर सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है. स्थानीय लोगों और व्यापारिक संगठनों के मुताबिक, दो लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं. इनमें व्यापारी, उनके कर्मचारी और परिवार के सदस्य शामिल हैं. प्रभावित लोगों में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों की है, जो कपड़े, जेवर, घरेलू सामान और दूसरे सामानों का कारोबार करते हैं. इनमें मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों की संख्या भी काफी ज्यादा बताई जाती है.
ध्वस्तीकरण की वजह से सैकड़ों परिवारों को अपने पुराने घर छोड़ने पड़े हैं. कई मकान 50 से 100 साल पुराने बताए जाते हैं, जिनमें पीढ़ियों से लोग रह रहे थे. वहीं दूसरी ओर, दुकानों के बंद होने या टूट जाने से हजारों लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है. व्यापारियों का कहना है कि कारोबार ठप होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.
मुआवजे की राशि को लेकर लोगों में असंतोष
प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक 24 से 56 करोड़ रुपये तक का मुआवजा बांटा जा चुका है. हालांकि कई प्रभावित परिवारों और व्यापारियों का आरोप है कि मुआवजे की राशि नाकाफी है या फिर भुगतान में देरी हो रही है. इसके साथ ही वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है.