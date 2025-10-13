Advertisement
Zee Salaam
Indian Muslim

SP नेता इरफ़ान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत; ट्रायल कोर्ट के फैसले पर लगी रोक

Allahabad HC on Irfan Solanki Case: सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी लगभग 34 महीने जेल में बिताने के बाद बीते दिनों 30 सितंबर को बाहर आए हैं. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इरफान पर कई केस चल रहे हैं, जबकि सोमवार को रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के आरोप में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है.  

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:02 PM IST

हाईकोर्ट से एक और मामले में इरफान सोलंकी को मिली बड़ी राहत (फाइल फोटो)
हाईकोर्ट से एक और मामले में इरफान सोलंकी को मिली बड़ी राहत (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News Today: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक नसीम सोलंकी के शौहर इरफान सोलंकी सुर्खियों में हैं. बीते माह 30 सितंबर को इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से छूटकर आए हैं. वहीं, अब इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार (13 अक्टूबर) को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है. 

दरअसल, इलाहाबादा हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी क खिलाफ दर्ज रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट के अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी. इससे पहले हालिया दिनों इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में जमानत मिली है. 

इरफान सोलंकी पर दर्ज हैं कई मामले

फिलहाल सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक रहे इरफान सोलंकी पर कुल 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें आगजनी, जमीन कब्जा, रंगदारी वसूली और फर्जी दस्तावेज बनाने जैसे आरोप शामिल हैं. जिनमें से कई मामलों में अभी सुनवाई चल रही है. वहीं, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया. इसके बाद ट्रायल कोर्ट अगले आदेश तक सोलंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई या फैसला नहीं सुना सकता.

क्या है पूरा मामला?

इरफान सोलंकी ने 2022 से जुड़े रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. इस मामले में दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाना में विमल कुमार नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें इरफान सोलंकी के साथ बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ जाजमऊ थाना में मामला दर्ज किया गया था. 

एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं कि इरफान सोलंकी के साथ अन्य आरोपियों ने रंगदारी वसूलने, धोखाधड़ी करने के अलावा उसके साथ गाली-गलौज की है. विमल कुमार ने एफआईआर में दावा किया है कि उसकी जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963, जिसका क्षेत्रफल एक हजार वर्ग मीटर है, पर इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने कब्जा कर, बाउंड्रीवाल गिरा दी है.

पूर्व विधायक ने दी ये दलील

इरफान सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि वादी के जरिये जिस जमीन पर कब्जा का आरोप लगाया गया है, वह जमीन वादी की है ही नहीं. जमीन के असली मालिक के साथ वादी का सिविल मुकदमा चल रहा है. उनका कहना था कि सियासी रंजिश के चलते वादी ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफान सोलंकी पर चल रहे मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट अगले आदेश तक इरफान सोलंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा. 

यह भी पढ़ें: भोपाल में दीवाली पर हिंदूवादी संगठनों का तुगलकी फरमान; गैर-हिंदुओं के लगाए बॉयकाट के पोस्टर!

 

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

UP News
Allahabad High Court
Irfan Solanki
muslim news

