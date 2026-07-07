/HC ने गाजियाबाद डेवलपमेंट ऑथोरिटी को दिखाया आईना, खोड़ा में सील मदरसे को दिया खोलने का हुक्म

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Ghaziabad Madarsa News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सील किए गए एक मदरसे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने जिला इंतजामिया की ओर से मदरसे पर लगाई गई सील हटाने का हुक्म दिया है. इस फैसले के बाद नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन "एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स" (APCR) ने अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हुए इसे संविधान में दिए गए इंसाफ, गैरजानिबदारी और कानून की हुकूमत के उसूलों की ताईद बताया है.
APCR की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में मौजूद इस मदरसे को जून 2026 में जिला इंतजामिया ने अपनी कार्रवाई के दौरान सील कर दिया था. इंतजामिया का कहना था कि यह मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा है. इसी बुनियाद पर मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी.
हालांकि एपीसीआर का कहना है कि उनकी नजर में यह मदरसा कानूनी तौर पर कायम किया गया था और उसे सील करने का फैसला मनमाना और गैर कानूनी था. संगठन के मुताबिक, मदरसे के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने कानूनी मदद करने का फैसला किया और जिला इंतजामिया के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी.
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने बताया कि उसकी ओर से एडवोकेट खालिद ने हाईकोर्ट में पैरवी की. सुनवाई के बाद अदालत ने इंतजामिया को मदरसे पर लगाई गई सील हटाने का हुक्म दिया. APCR ने इसे कानूनी अमल के तहत मिली अहम राहत बताया.
हाईकोर्ट के फैसले पर एपीसीआर ने कहा कि अदालत का फैसला एक बार फिर यह साफ करता है कि संविधान हर नागरिक और संस्था को कानूनी प्रक्रिया, निष्पक्ष बर्ताव और कानून के तहत सुरक्षा देता है. संगठन के मुताबिक, कोई भी सरकारी महकमा मनमाने ढंग से या कानून की हद से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकता. किसी भी संस्था को इंतजामिया की तरफ से इस तरह से जबरन निशाना नहीं बनाया जा सकता है, जो कानून के खिलाफ हो.
ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक, संगठन ने यह उम्मीद भी जताई कि अदालतें आगे भी उन शहरियों और सभी इदारों की मदद करता रहेगा, जो इंतजामिया के मनमाने रवैये का सामना कर रहे हैं. APCR का कहना है कि अदलिया से लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद बनी रहनी चाहिए और कानूनी अधिकारों की हिफाजत लगातार होती रहनी चाहिए. संगठन ने कहा कि उसका मकसद संविधान में दिए गए अधिकारों की हिफाजत करना है, इसके लिए वह हमेशा कानूनी और जम्हूरी तरीके से लोगों के हक की पैरवी करता रहेगा.