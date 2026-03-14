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निजी संपत्ति में नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता; बदायूं केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

HC on Badaun offering Namaz Private Premises: बदायूं में निजी संपत्ति के भीतर मौजूद मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर प्रशासनिक दखल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निजी परिसर में अदा की जा रही नमाज में दखलंदाजी न करें. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:39 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के नाम पर मजहबी सरगर्मियों में प्रशासनिक दखल के मामलों पर अदालतें लगातार सख्त रुख अपनाती दिखाई दे रही हैं. कई बार ऐसे फैसले सामने आए हैं, जिनमें अदालतों को यह स्पष्ट करना पड़ा कि नागरिकों के मजहबी अधिकारों में गैर-जरुरी दखलअंदाज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. ताजा मामला बदायूं से जुड़ा है, जहां मस्जिद में नमाज को लेकर प्रशासनिक दखल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि वे निजी संपत्ति के अंदर मौजूद एक मस्जिद में अदा की जा रही नमाज में किसी भी तरह की दखलअंदाजी न करें. अदालत ने कहा कि अगर मस्जिद निजी परिसर के भीतर मौजूद है और वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो प्रशासन को उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है.

यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसे अलीशेर और "वक्फ मस्जिद रजा" की ओर से दाखिल किया गया था. याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि ऐसा आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को यह स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे याचिकाकर्ता को मस्जिद में नमाज पढ़ने से न रोकें.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले का हवाला भी दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जरिये 27 जनवरी 2026 को दिए गए एक फैसले का जिक्र किया. उस फैसले में अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई शख्स अपने निजी परिसर के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करता है, तो कानून में इसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं है.

वकील ने दलील देते हुए कहा कि जब अदालत पहले ही इस सिद्धांत को स्पष्ट कर चुकी है कि निजी परिसर में मजहबी सरगर्मियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, तो ऐसे में प्रशासन के जरिये नमाज में दखल देना उचित नहीं ठहराया जा सकता.

जिस फैसले का हवाला दिया गया, वह इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पारित किया था. उस बेंच में जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस विवेक सरन शामिल थे. अपने आदेश में डिवीजन बेंच ने साफ कहा था कि याचिकाकर्ताओं को अपने निजी परिसर के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है.

इन्हीं तर्कों और पहले दिए गए फैसले के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निजी संपत्ति के भीतर मौजूद मस्जिद में अदा की जा रही नमाज में किसी तरह की दखलअंदाजी न दें. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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