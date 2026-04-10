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Zee SalaamIndian Muslimकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह केस में बड़ा अपडेट, 15 मई को फिर सुनवाई, HC पर टिकी निगाहें!

कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह केस में बड़ा अपडेट, 15 मई को फिर सुनवाई, HC पर टिकी निगाहें!

Allahabad High Court on Shahi Idgah Mosque Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की. हाईकोर्ट की जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख 15 मई तय की है. इस मामले में 18 याचिकाएं और कई कानूनी पहलू जुड़े हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:28 PM IST

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शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद (फाइल फोटो)
शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद (फाइल फोटो)

Shahi Idgah Mosque and Ram Krishna Janam Bhumi Dispute: मथुरा की शाही मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार (10 अप्रैल) को अहम सुनवाई हुई.  इसके के बाद एक श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही मस्जिद विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया.  अदालत ने मुस्लिम पक्ष के जरिये दायर संशोधन (अमेंडमेंट) याचिका पर सुनवाई की.  मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय कर दी है.

यह पूरा विवाद मथुरा स्थित उस स्थल से जुड़ा है, जहां मुगल सम्राट औरंगजेब के समय बनी शाही ईदगाह मस्जिद मौजूद है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी. इसी दावे के आधार पर हिंदू पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं. इन याचिकाओं में जमीन पर अधिकार (पजेशन) की मांग की गई है, साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने और मंदिर के पुनर्निर्माण (रेस्टोरेशन) और स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) देने की अपील भी की गई है.

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इस केस में पहले भी एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आ चुका है. दो साल पहले यानी 1 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें हिंदू अकीदमंदों के जरिये दायर मुकदमों की वैधता (मेंटेनेबिलिटी) को चुनौती दी गई थी. 

उस आदेश में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये मुकदमे लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत बाधित नहीं होते. खासतौर पर पूजा स्थल अधिनियम 1991, जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है, इस मामले में लागू नहीं माना गया.

अब अदालत के जरिये तय की गई अगली तारीख 15 मई को इस संवेदनशील मामले में आगे की सुनवाई होगी, जिस पर सभी पक्षों और देशभर की निगाहें टिकी हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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