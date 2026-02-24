Advertisement
गजल होटल केस में अंसारी ब्रदर्स को राहत मिलेगी या झटका? हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई

Allahabad High Court on Abbas Ansari Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट गजल होटल के कथित फर्जी प्रॉपर्टी डीड केस में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की एक ज़रूरी अर्ज़ी पर सुनवाई करने वाला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:22 AM IST

Ghazipur News: साल 2020 में गजल होटल की जमीन के फर्जी बैनामे को लेकर गाजीपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की याचिकाओं पर इस केस की सुनवाई करने वाला है. इस केस में आज फैसला आने की उम्मीद है, नहीं तो कोर्ट अपना ऑर्डर रिज़र्व रख सकता है.

दरअसल, यह मामला 2020 का है. गाजीपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया गया और  आरोप लगाया गया था कि गजल होटल की जमीन की धोखाधड़ी से डीड की गई थी. इस मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दोनों ने FIR और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ़ मामला पूरी तरह से बेबुनियाद और बेबुनियाद है और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है.

राज्य सरकार को कोर्ट ने दिया है आखिरी मौका
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रॉसिक्यूटर को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था. कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अगली सुनवाई में मामले पर फैसला लिया जाएगा. इसलिए, आज की सुनवाई बहुत अहम मानी जा रही है. अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की फाइल की गई पिटीशन में गाज़ीपुर लोअर कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई है. उनका दावा है कि ज़मीन के लेन-देन में उनका कोई क्रिमिनल इरादा नहीं था और उन्हें झूठा फंसाया गया है. इस बीच, राज्य सरकार ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कार्रवाई को सही ठहराया है.

हाईकोर्ट से इस मामले में मिल चुकी है राहत
हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों को अंतरिम राहत दी है, जिससे उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुक गई है. आज की सुनवाई से यह भी साफ हो सकता है कि यह अंतरिम राहत जारी रहेगी या नहीं. यह मामला पॉलिटिकल और लीगल दोनों नजरिए से अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब्बास अंसारी एक बड़े पॉलिटिकल परिवार से आते हैं और उनके खिलाफ केस लगातार जांच के दायरे में हैं. कोर्ट का आने वाला फैसला न सिर्फ आरोपियों पर बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की दिशा पर भी असर डाल सकता है.

