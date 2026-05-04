रेलवे नोटिस के फरमान के खिलाफ संगमरमर मस्जिद कमेटी की लड़ाई, आज HC में होगी सुनवाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित संगमरमर मस्जिद को अवैध बताते हुए रेलवे की तरफ से नोटिस भेजा गया था. इसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि दूसरी मस्जिदों की तरह कहीं संगमरमर मस्जिद का न हो जाए और यह भी विवादित हो जाए. हालांकि, संगमरमर मस्जिद को लेकर जारी विवाद अब नया कानूनी मोड़ ले चुका है.

संगमरमर मस्जिद की पहचान और अस्तित्व को बचाने की कोशिश में जुटी मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सोमवार (4 मई) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं. रेलवे का नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

यह मामला तब सामने आया जब रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में मौजूद संगमरमर मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है. रेलवे का कहना है कि यह मस्जिद उसकी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है. नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर मस्जिद को नहीं हटाया गया, तो रेलवे खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इस नोटिस को चुनौती देते हुए मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कमेटी ने अपनी याचिका में मांग की है कि रेलवे की ओर से जारी नोटिस को रद्द किया जाए. कमेटी का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर नहीं बनी है और यह वक्फ संपत्ति है, इसलिए इसे हटाने का सवाल ही नहीं उठता है.

यह भी पढ़ें: जहाँ तोड़ी गई थी मस्जिद और ईदगाह, नई मस्जिद के निर्माण पर फिर लगी रोक!

बता दें, प्रयागराज में मौजूद संगमरमर मस्जिद को लेकर विवाद अब और गहराता जा रहा है. एक ओर रेलवे प्रशासन इसे अपनी जमीन पर बनी अवैध संरचना बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रही है. इसी टकराव के बीच मामला कानूनी और प्रशासनिक बहस का विषय बन गया है.

रेलवे प्रशासन ने संगमरमर मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर दावा किया है कि यह मस्जिद उसकी जमीन पर बनी हुई है. नोटिस में कहा गया है कि मस्जिद को 27 अप्रैल तक कमेटी के जरिये खुद हटा लिया जाए. रेलवे का कहना है कि प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में इन दिनों मोडीफिकेशन का काम चल रहा है और यह मस्जिद उस काम में रुकावट बन रही है.

रेलवे ने अपने नोटिस में सख्त चेतावनी भी दी है. उसमें साफ लिखा है कि अगर तय समय सीमा तक मस्जिद नहीं हटाई गई, तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा. इतना ही नहीं, मस्जिद को हटाने में आने वाला पूरा खर्च भी इंतजामिया कमेटी से वसूला जाएगा.

वहीं, इस कार्रवाई की आशंका के बीच मस्जिद कमेटी ने रेलवे के सभी आरोपों को निराधार बताया है. कमेटी का कहना है कि नोटिस तथ्यों से परे है और मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी ही नहीं है. मस्जिद कमेटी के सचिव एम. ए. परवेज के मुताबिक, इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों को विस्तार से जवाब दे दिया गया है.

एम. ए. परवेज ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मस्जिद किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. उनके मुताबिक, यह मस्जिद साल 1950 में विधिवत रूप से वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई थी. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा कि साल 1961 में भारत सरकार के तत्कालीन उप रेल मंत्री शाहनवाज खान की कोशिशों से इसका रेनोवेशन कराया गया था.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना विधायक टी राजा का विवादित बयान, कहा- "औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां...."