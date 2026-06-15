ताजमहल में 'तेजो महालय' के दावे पर फिर छिड़ी कानूनी जंग, 6 जुलाई को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

अब इस मामले में हाईकोर्ट 6 जुलाई को सुनवाई करेगा. यह अर्जी आगरा की जिला अदालत के उन फैसलों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिनमें विवादित परिसर का सर्वे कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने से इनकार कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट सौम्या श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2015 में आगरा की सिविल अदालत में एक वाद दायर किया गया था. इस वाद में अदालत से यह ऐलान करने की मांग की गई है कि ताजमहल परिसर में अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर मौजूद है.