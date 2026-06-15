Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /ताजमहल में तेजो महालय के दावे पर फिर छिड़ी कानूनी जंग, 6 जुलाई को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

ताजमहल में 'तेजो महालय' के दावे पर फिर छिड़ी कानूनी जंग, 6 जुलाई को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

Allahabad HC on Taj Mahal Controversy: ताजमहल परिसर में अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर होने के दावे को लेकर हंगामा खड़ा हो गया. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. याचिका में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 04, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:03 AM IST
ताजमहल में 'तेजो महालय' के दावे पर फिर छिड़ी कानूनी जंग, 6 जुलाई को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
Image Credit: हाईकोर्ट 6 जुलाई में करेगा ताज महल मामले पर सुनवाई (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बहराइच दरगाह में चढ़ावे में हेरफेर से मचा हड़कंप, वक्फ बोर्ड तक पहुंची जांच रिपोर्ट
Uttar Pradesh news44 min ago
2
iran news1 hr ago
3
Brigadier Mohammad usman3 hrs ago
4
Uttar Pradesh news1:16 PM IST
5
chhattisgarh news11:50 AM IST