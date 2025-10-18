Allahabad: कोर्ट के बाहर से इंटर रिलीजन शादी करने जोड़े का अपहरण! कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

Allahabad: इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर सुरक्षा की गुहार लेकर आए नवविवाहित जोड़े के अपहरण के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अब काफी सख्त रुख अपना लिया है और फैसला किया है कि अदालत इस मामले में छुट्टी वाले दिन भी सुनवाई करेगी. आज शनिवार और धनतेरस वाले दिन इस मामले में सुनवाई होनी है.

कोर्ट के बाहर से गायब हुआ था जोड़ा

कोर्ट ने स्पेशल बेंच बनाकर सुनवाई करने का फैसला लिया है. यह जोड़ा इस हफ्ते की शुरुआत में अदालत में पेश हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही लापता हो गया. बाद में पता चला कि लड़की के परिवार वाले उसे जबरन ले गए.

लड़की के पिता पर अपहरण का आरोप

न्यायमूर्ति सलील कुमार रॉय और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि रश्मि और शेन अली को शनिवार, 18 अक्टूबर दोपहर 12 बजे कोर्ट नंबर 43 में पेश किया जाए. अदालत ने कहा,"हमें पता है कि कल अवकाश का दिन है. फिर भी, प्रतिवादी को यह जोड़ा अदालत में पेश करना होगा. अदालत की बैठक के लिए कार्यालय आवश्यक व्यवस्था करेगा."

कोर्ट में पिटीशन

जोड़े के गायब होने के बाद तहसीन और एक अन्य व्यक्ति ने एडवोकेट अली बिन सैफ के माध्यम से हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया कि वयस्क जोड़ा शेन अली और रश्मि 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद से लापता है.

याचिका के अनुसार, सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों अदालत परिसर से बाहर निकले और उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा. उसी दिन शाम करीब 5 बजे, शेन अली ने अपने भाई को फोन किया और बताया कि वह और रश्मि प्रयागराज के पीवीआर सुभाष स्क्वायर के पास ई-रिक्शा में हैं, जबकि रश्मि के पिता और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं.

इस कॉल के कुछ देर बाद ही शेन अली का फोन बंद हो गया, और तब से लेकर अब तक न तो उनसे और न ही रश्मि से कोई संपर्क हो पाया है. अदालत ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए त्वरित सुनवाई का आदेश दिया है.