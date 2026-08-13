"सबूत नहीं तो FIR नहीं" वाली पुलिस की दलील पर HC सख्त, कहा- जांच करना तुम्हारा काम

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News Today: किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न जैसे संगीन जुर्म की शिकायत हो और पुलिस कार्रवाई करने के बजाय सबूत मांगकर शिकायतकर्ता को ही थाने के चक्कर लगवाती रहे, तो इंसाफ की राह और मुश्किल हो जाती है. कई बार शिकायत दर्ज होने में होने वाली यही देरी मुतास्सिरा को जेहनी परेशानी में डाल देती है और मामले की जांच भी मुतास्सिर हो सकती है. ऐसे ही एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के इस रवैये पर सख्त रुख अपनाया है.
हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने पर पुलिस सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती कि शिकायतकर्ता महिला ने व्हाट्सऐप बातचीत, फोन की रिकॉर्डिंग या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं दिया है.
अदालत ने साफ किया कि एफआईआर दर्ज कराने के शुरुआती मरहले में शिकायतकर्ता से मुकम्मल सबूत जुटाने की उम्मीद नहीं की जा सकती. अगर महिला के पास उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद नहीं है, तब भी पुलिस को शिकायत दर्ज कर कानून के मुताबिक जांच शुरू करनी होगी. सबूत जुटाना पुलिस की जांच का हिस्सा है, न कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता पर डाला जाने वाला बोझ.
क्या है पूरा मामला?
यह टिप्पणी जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने की. हाई कोर्ट की बेंच, कंपनी के मालिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस एफआईआर में यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, डिजिटल पेनिट्रेशन और आपराधिक धमकी जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए थे. हाईकोर्ट ने आरोपी की ओर से एफआईआर खत्म करने की मांग को खारिज कर दिया.
मामले में एक कंपनी में प्रशासनिक पद पर काम करने वाली महिला ने अपने नियोक्ता पर संगीन इल्जाम लगाए थे. महिला का इल्जाम था कि नियोक्ता ने बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे धमकियां दीं. महिला ने यह भी इल्जाम लगाया कि मार्च 2026 में उसके साथ डिजिटल पेनिट्रेशन किया गया.
महिला ने कार्रवाई के लिए पहले गाजियाबाद के वेव सिटी थाने का रुख किया. इसके बाद उसने पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई. पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने के बाद महिला को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
महिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 (4) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपनी फरियाद रखी. मामले पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने 20 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का हुक्म दिया. इसके बाद मुल्जिम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई.
"FIR के वक्त सबूत नहीं होना इल्जाम को झूठा नहीं बनाता"
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अहम बात कही. अदालत ने कहा कि एफआईआर रद्द करने के फेज में मुल्जिम की सच्चाई या मुतनाजा का आखिरी तौर पर फैसला नहीं किया जा सकता. इस मरहले पर अदालत को यह तय नहीं करना होता कि शिकायत में लगाए गए इल्जाम आखिरकार सही साबित होंगे या नहीं.
अदालत ने यह भी साफ किया कि शुरुआती दौर में व्हाट्सऐप बातचीत, फोन रिकॉर्डिंग या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत सामने नहीं आने का मतलब यह नहीं है कि महिला के इल्जाम झूठे हैं. जांच के दौरान पुलिस के पास सबूत जुटाने के कई कानूनी रास्ते होते हैं. पुलिस कॉल डिटेल, किसी शख्स की लोकेशन, कस्टमर से जुड़ी जानकारी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हासिल कर सकती है.
यानी शिकायतकर्ता के पास पहले से हर सबूत मौजूद होना एफआईआर दर्ज करने की शर्त नहीं है. शिकायत में अगर प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो पुलिस का काम मामले की जांच करना और सच्चाई सामने लाना है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित ललिता कुमारी मामले का भी हवाला दिया. अदालत ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है. पुलिस को शिकायत मिलते ही यह फैसला करने नहीं बैठ जाना चाहिए कि इल्जाम सही हैं या गलत.
पुलिस का काम इल्जामों की सच्चाई का पता लगाने के लिए शफ्फाफ जांच करना है. जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों की बुनियाद पर मामले की हकीकी तस्वीर सामने आएगी. मुल्जिम कसूरवार है या बेगुनाह, इसका आखिरी फैसला आपराधिक अदालत करेगी.
पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि जब शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध सामने आ रहा था, तब गाजियाबाद पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को मामले की जांच कराने का हुक्म दिया है.
अदालत ने डीजीपी से कहा है कि वह गाजियाबाद पुलिस के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करें और चार हफ्ते के भीतर जाती हलफनामा दाखिल करें. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी यकीनी बनाने को कहा कि मामले की तफ्तीश ग़ैर-जानिबदाराना तरीके से और क़ानून के मुताबिक हो.