/हाई कोर्ट ने खींची स्पष्ट लकीर, रिश्ते का दावा काफी नहीं; सबूत के बिना नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता

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Uttar Pradesh News Today: गुजारा भत्ते से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इसको लेकर वाजेह लाइन खींची है. इसके तहत भत्ता पाने के लिए अदालत के सामने किसी रिश्ते का दावा करना भर काफी नहीं है. अगर कोई औरत यह साबित नहीं कर पाती कि उसका रिश्ता कानूनी तौर पर हुए शादी का था या फिर ऐसा साथ रहने का रिश्ता (लिव इन रिलेशनशिप) था जिसे कानून मान्यता देता है, तो उसे गुजारा भत्ते का हक नहीं मिलेगा.
इसी उसूल को बुनियाद बनाते हुए अदालत ने कौशाम्बी की एक औरत की नजर-सानी की अर्जी खारिज कर दी और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. यह फैसला जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कौशाम्बी की रहने वाली मंजू सोनकर की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन अर्जी पर सुनाया. मुतास्सिरा ने फैमिली कोर्ट के उस हुक्म को चुनौती दिया था, जिसमें उनके बायोलॉजिकल माइनर बेटे के गुजारा भत्ते की मांग तो मंजूर कर ली गई थी, लेकिन औरत को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था.
फैमिली कोर्ट का कहना था कि अर्जीगुजार औरत यह साबित नहीं कर सकीं कि वह प्रतिवादी की कानूनी तौर पर विवाहित बीवी हैं. इसी वजह से उनकी ओर से की गई गुजारा भत्ते की मांग कबूल नहीं किया गया था. हाई कोर्ट में खातून की तरफ से दलील दी गई कि जब उनकी शादी हुई, तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रतिवादी की पहली शादी हुई है, और बीवी पहले से मौजूद है. उनका कहना था कि सिर्फ इसी वजह से उन्हें गुजारा भत्ते के अधिकार से महरूम नहीं किया जाना चाहिए.
दूसरी ओर, राज्य और प्रतिवादी की तरफ से अदालत को बताया गया कि प्रतिवादी का पहली शादी बरकरार थी. इसके अलावा दूसरी शादी कानूनी रीति-रिवाजों के मुताबिक हुई हो, इसका कोई भरोसेमंद सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया गया. इसलिए महिला को प्रतिवादी की कानूनी बीवी नहीं माना जा सकता और वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं हैं.
अदालत ने अपने फैसले में यह भी दर्ज किया कि प्रतिवादी ने विवाह और किसी भी वैवाहिक रिश्ते से साफ इनकार किया है. इतना ही नहीं मुकदमे के पूरे रिकार्ड में कहीं भी यह दावा नहीं किया गया कि दोनों ऐसे साथ रहने वाले रिश्ते में थे, जिसे कानून मान्यता देता है. अदालत के सामने इस तरह के किसी रिश्ते का कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया.
अदालत ने कहा कि जब न तो ऐसे साथ रहने वाले रिश्ते का वाजेह दावा किया गया हो और न ही शादी होने का भरोसेमंद सबूत मौजूद हो, तब सिर्फ गुजारा भत्ता हासिल करने के मकसद से उस कानूनी हिफाजत का फायदा नहीं दिया जा सकता, जो ऐसे रिश्तों में रहने वाली औरतों के लिए मौजूद है.
हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह भी माना कि पारिवारिक अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद जो हुक्म दिया था, उसमें किसी तरह की कानूनी खामी या ऐसी त्रुटि नहीं है, जिसमें दखल देने की जरूरत पड़े. इसी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने मंजू सोनकर की क्रिमिनल रिवीजन अर्जी खारिज कर दी और पारिवारिक अदालत के हुक्म को बरकरार रखा.