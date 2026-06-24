'हिंदू समुदाय के लोग भो होते हैं शामिल'

याचिका में कहा गया है कि बड़ा ताज़िया निकालने की परंपरा दो सदियों से चली आ रही है और इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी सालों से शामिल होते रहे हैं. इस परंपरा ने गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है. ऐसे में बिना किसी ठोस और सार्वजनिक कारण के ताजिया न निकालने का फैसला लोगों की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक विरासत के साथ खिलवाड़ है. वहीं, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए बड़ा ताजिया उठाए जाने का रास्ता साफ करे. याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर बड़ा ताजिया कमेटी के अध्यक्ष रेहान खान किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि सालों पुरानी परंपरा को जारी रखा जा सके.