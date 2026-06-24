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Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिला प्रशासन ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान ऐतिहासिक 'बड़ा ताजिया' ले जाने पर रोक लगा दी थी. यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से यह जानकारी मांगी है कि आखिर किन कारणों से इस बार बड़ा ताजिया नहीं उठाया जा रहा है. मामले की सुनवाई सुबह 10 बजे होगी.
यह याचिका ऐतिहासिक मोहर्रम कमेटी की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में बड़ा ताजिया कमेटी द्वारा इस साल मोहर्रम की यौमे आशूरा पर ताजिया और जुलूस नहीं निकालने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई गई है. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि यह फैसला न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि प्रयागराज की लगभग 200 साल पुरानी ऐतिहासिक परंपरा को भी प्रभावित कर रहा है.
'हिंदू समुदाय के लोग भो होते हैं शामिल'
याचिका में कहा गया है कि बड़ा ताज़िया निकालने की परंपरा दो सदियों से चली आ रही है और इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी सालों से शामिल होते रहे हैं. इस परंपरा ने गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है. ऐसे में बिना किसी ठोस और सार्वजनिक कारण के ताजिया न निकालने का फैसला लोगों की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक विरासत के साथ खिलवाड़ है. वहीं, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए बड़ा ताजिया उठाए जाने का रास्ता साफ करे. याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर बड़ा ताजिया कमेटी के अध्यक्ष रेहान खान किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि सालों पुरानी परंपरा को जारी रखा जा सके.
इस बात को लेकर हो रहा है बवाल
दरअसल, बड़ा ताजिया कमेटी ने इस साल ऐलान किया है कि मोहर्रम की नवीं और दसवीं को पारंपरिक ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा. इसके बजाय अकीदतमंद बड़ा इमामबाड़ा पहुंचकर ताजिए की जियारत कर सकेंगे और फातिहा पढ़ सकेंगे. साथ ही ताजिए पर चढ़ाए गए फूलों को दसवीं मोहर्रम के दिन वाहन के माध्यम से कर्बला ले जाकर दफ्न किया जाएगा. कमेटी के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने नाराजगी जताई है.