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Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मदरसा जामिया मदीनतुल उलूम रसौली में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मदरसे के प्रबंधक अयाज अहमद पर अपनी पत्नी और रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं. मामला सामने आने के बाद जिले में चर्चा तेज हो गई है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है. आरोपों के मुताबिक मदरसे में सरकारी शिक्षिका के पद पर जेबा बानो और शिक्षक के पद पर मोहम्मद शब्बीर की नियुक्ति की गई.
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जेबा बानो, प्रबंधक अयाज अहमद की पत्नी हैं, जबकि मोहम्मद शब्बीर उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. आरोप यह भी लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अयाज अहमद ने अपने चाचा को प्रबंधक बनाकर खुद को अलग दिखाया और नियुक्ति पूरी होने के बाद दोबारा प्रबंधक पद संभाल लिया. इस पूरे मामले ने सहायता प्राप्त मदरसों में होने वाली नियुक्तियों और सरकारी अनुदान के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सहायता प्राप्त मदरसों के संचालन और शिक्षकों के वेतन के लिए हर साल करीब 1100 करोड़ रुपये का अनुदान देती है.
मदरसे में फर्जी नियुक्ति
वहीं, मदरसे के प्रबंधक अयाज अहमद ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उनका कहना है कि जिन नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस समय वे न तो प्रबंधक थे और न ही प्रबंधन समिति के सदस्य थे. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर जांच कराई जाती है तो वे पूरा सहयोग करेंगे. वहीं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और शिकायतों की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.