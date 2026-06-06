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बाराबंकी में मदरसा प्रबंधक पर पत्नी और रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के आरोप, जांच की मांग तेज

Barabanki Madrasa News: बाराबंकी के मदरसा जामिया मदीनतुल उलूम रसौली में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मदरसे के प्रबंधक अयाज अहमद पर अपनी पत्नी और रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं. शिकायतकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 06, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:57 AM IST
बाराबंकी में मदरसा प्रबंधक पर पत्नी और रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के आरोप, जांच की मांग तेज

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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