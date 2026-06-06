शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जेबा बानो, प्रबंधक अयाज अहमद की पत्नी हैं, जबकि मोहम्मद शब्बीर उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. आरोप यह भी लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अयाज अहमद ने अपने चाचा को प्रबंधक बनाकर खुद को अलग दिखाया और नियुक्ति पूरी होने के बाद दोबारा प्रबंधक पद संभाल लिया. इस पूरे मामले ने सहायता प्राप्त मदरसों में होने वाली नियुक्तियों और सरकारी अनुदान के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सहायता प्राप्त मदरसों के संचालन और शिक्षकों के वेतन के लिए हर साल करीब 1100 करोड़ रुपये का अनुदान देती है.