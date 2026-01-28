असम में मुसलमानों को निशाना बना रही है सरकार, मुस्लिम विधायक ने किया बड़ा दावा

Assam News: कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन अहमद ने 27 जनवरी को बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी मिया मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर असम में बांटने वाली राजनीति को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने बोको-चायगांव सब-डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया.

उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी की आलोचना की, जिसे उन्होंने मिया मुस्लिम समुदाय को अलग-थलग करने के मकसद से एक सोची-समझी साजिश बताया. उन्होंने कहा कि असम में विभिन्न जातीय, धार्मिक और भाषाई समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की एक लंबी परंपरा रही है और किसी एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश राज्य की सामाजिक सद्भाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है.

कांग्रेस विधायक ने भाषा को राष्ट्रीयता से जोड़ने की प्रवृत्ति का भी विरोध किया और बंगाली बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी कहने के दावों को पूरी तरह से निराधार बताया. उन्होंने कहा कि बंगाली त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम के कई हिस्सों में बोली जाती है, जिसमें होजाई भी शामिल है और सिर्फ भाषा के आधार पर किसी को बाहरी या विदेशी कहना न तो सही है और न ही संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है.

अहमद ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर बांटने वाली राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस ने कभी भी ऐसी रणनीति नहीं अपनाई है.

उन्होंने कहा कि बहिष्कार और शक पर आधारित राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक एकता दोनों को नुकसान पहुंचाती है. 22 जनवरी की रात बोको-चायगांव सब-डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए, उन्होंने दावा किया कि कुछ नेता वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने और हटाने में शामिल थे. अहमद ने इस घटना को लोकतांत्रिक मानदंडों का गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि यह चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है. इस मामले को बड़े संदर्भ में रखते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह घटना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा पहले लगाए गए वोट में हेरफेर के आरोपों की पुष्टि करती है.

विधायक के अनुसार, ऐसी घटनाएं चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती हैं, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है. अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क किया है और पूरे मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी और अनुचित या अवैध तरीकों से चुनावों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चुप नहीं रहेगी.