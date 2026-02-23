अलवर में वक्फ कब्रिस्तान पर दबंगों का कब्जा; अवैध निर्माण के आरोप से मचा बवाल!

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimअलवर में वक्फ कब्रिस्तान पर दबंगों का कब्जा; अवैध निर्माण के आरोप से मचा बवाल!

Illegal Construction on Waqf Property in Rajasthan: अलवर के मूंगस्का गांव में वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध निर्माण और कब्जे के आरोपों से विवाद बढ़ गया है. इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में लोगों ने NEB थाने में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस जांच में नया निर्माण नहीं मिला, लेकिन मामला संवेदनशील बना हुआ है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:57 PM IST

Trending Photos

Alwar News Today: राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में लगातार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और निर्माण की खबरें सामने आती रही हैं. इसी तरह का मामला अब राजस्तान के अलवर जिले से सामने आया है. जहां वक्फ जमीन पर अवैध निर्माण कर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करने के आरोप लगे हैं. इस मामले में पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

यह पूरा मामला अलवर जिले के मूंगस्का गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध निर्माण से जुड़ा है. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया. वक्फ बोर्ड की जमीन बताए जा रहे इस भूखंड को लेकर विवाद गहराने पर पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग NEB थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को शिकायत सौंपी. मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है जमीन
मिली जानकारी के मुताबिक, मूंगस्का गांव में स्थित कब्रिस्तान की करीब 2 बीघा 7 बिस्वा पुरानी जमीन को लेकर यह विवाद सामने आया है. पूर्व मंत्री नसरू खां ने आरोप लगाया कि यह जमीन पहले से ही वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है. उन्होंने बताया कि यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, इसके बावजूद हाल ही में इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने के आरोप सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें: 'भीख मांग लेंगे लेकिन...', मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में हिन्दू महिलाओं ने लौटा दिए BJP नेता के कंबल

पूर्व मंत्री का कहना है कि कुछ लोग कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण करा रहे हैं. उनके मुताबिक, यह पूरी तरह गलत है और धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने समर्थकों के साथ NEB थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच की मांग की. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. 

प्रशासन ने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान फिलहाल मौके पर कोई नया निर्माण कार्य होता हुआ नहीं मिला. हालांकि विवाद को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले नियंत्रण में रहे. फिलहाल मामला संवेदनशील बना हुआ है. प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

यह भी पढ़ें: भोजशाला विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; ASI रिपोर्ट पर दो हफ्ते में सभी पक्षों से मांगा जवाब

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Rajasthan newsalwar newsWaqf land disputemuslim news

