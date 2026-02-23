अलवर में वक्फ कब्रिस्तान पर दबंगों का कब्जा; अवैध निर्माण के आरोप से मचा बवाल!

Alwar News Today: राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में लगातार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और निर्माण की खबरें सामने आती रही हैं. इसी तरह का मामला अब राजस्तान के अलवर जिले से सामने आया है. जहां वक्फ जमीन पर अवैध निर्माण कर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करने के आरोप लगे हैं. इस मामले में पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

यह पूरा मामला अलवर जिले के मूंगस्का गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध निर्माण से जुड़ा है. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया. वक्फ बोर्ड की जमीन बताए जा रहे इस भूखंड को लेकर विवाद गहराने पर पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग NEB थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को शिकायत सौंपी. मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है जमीन

मिली जानकारी के मुताबिक, मूंगस्का गांव में स्थित कब्रिस्तान की करीब 2 बीघा 7 बिस्वा पुरानी जमीन को लेकर यह विवाद सामने आया है. पूर्व मंत्री नसरू खां ने आरोप लगाया कि यह जमीन पहले से ही वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है. उन्होंने बताया कि यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, इसके बावजूद हाल ही में इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने के आरोप सामने आए हैं.

पूर्व मंत्री का कहना है कि कुछ लोग कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण करा रहे हैं. उनके मुताबिक, यह पूरी तरह गलत है और धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने समर्थकों के साथ NEB थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच की मांग की. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

प्रशासन ने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान फिलहाल मौके पर कोई नया निर्माण कार्य होता हुआ नहीं मिला. हालांकि विवाद को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले नियंत्रण में रहे. फिलहाल मामला संवेदनशील बना हुआ है. प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है.

