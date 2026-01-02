Ambala: मुस्लिम पहनावे से भी नफरत! कुर्ता पयजामा पहनकर स्कूल में डांस, हिंदू संगठन का बवाल

Haryana News: हरियाणा के अंबाला के एक स्कूल के छात्रों ने कुर्ता पयजामा और टोपी पहनकर सलमान खान के गाने ईद मुबारक पर डांस किया, जिस पर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया.
Trending Photos
Haryana News: हरियाणा के अंबाला छावनी में 25 दिसंबर को आयोजित एक प्राइवेट स्कूल के सालाना समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया. स्कूल के प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने अभिनेता सलमान खान के गाने 'ईद मुबारक' पर डांस किया. इस दौरान बच्चों को कुर्ता-पायजामा और टोपी पहनाई गई थी. जैसे ही इस डांस का वीडियो सामने आया और हिंदू संगठनों तक पहुंचा, मामला तूल पकड़ गया.
वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी स्कूल पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी,. स्थिति की जानकारी मिलते ही अंबाला छावनी थाना सदर की पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. पुलिस की मौजूदगी में स्कूल प्रशासन और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद आपसी सहमति बन गई और मामला शांत हुआ.
मौके पर प्राइवेट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मनीष जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 25 दिसंबर को स्कूल का वार्षिक फंक्शन आयोजित किया गया था. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों को टोपी और कुर्ता-पायजामा पहनाकर 'ईद मुबारक' गाने पर डांस किया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ.
— Treeni (@treeni) December 31, 2025
प्रिंसिपल ने इस पर खेद जताते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन की ओर से माफी मांगी जाती है और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी. इधर, जैसे ही इस कार्यक्रम की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली, सनातन टास्क फोर्स के पदाधिकारी स्कूल के बाहर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
इस मसले को लेकर सनातन टास्क फोर्स के पदाधिकारी शशिकांत ने कहा कि स्कूल में हिंदू बच्चों को मुस्लिम टोपी पहनाकर इस तरह का डांस करवाना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बातें सामने आ रही हैं और दूसरी ओर यहां स्कूलों में हिंदू बच्चों से मुस्लिम गाने पर डांस करवाया जा रहा है, जो गलत है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुस्तकबिल में इस तरह की कोई शिकायत सामने आती है तो संगठन उग्र प्रदर्शन करेगा.
इससे पहले उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां बु्र्का पहनकर कुछ नौजवानों ने कॉलेज में डांस किया था. इसके बाद कई मुस्लिम तंजीमों ने इस हरकत की निंदा की थी. मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने माफी मांग थी.