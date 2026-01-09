अहमदाबाद: 600 साल पुराने कब्रिस्तान पर मंडराया खतरा, 300 से ज्यादा कब्रों को हटाने का फरमान

Ahmedabad Chartoda Cemetery Dispute: गुजरात के अहमदाबाद शहर के गोमतीपुर इलाके में मौजूद ऐतिहासिक चारतोडा कब्रिस्तान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अहमदाबाद नगर निगम ने कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई रीजनल डेवलपमेंट प्लान (RDP) के तहत की जा रही है.

नगर निगम के नोटिस के मुताबिक, चारतोडा कब्रिस्तान में मौजूद 300 से ज्यादा कब्रों को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को हटाने की भी बात कही गई है. बताया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम 30 से 50 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की योजना के तहत जमींदारों को भी नोटिस भेज रहा है, जिसमें कब्रिस्तान की दीवार और करीब 300 कब्रों को हटाने की आशंका जताई जा रही है. इसके लिए एक डेडलाइन भी तय की गई है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि शरीयत कानून कब्रों को ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं देता है. लोगों का कहना है कि वे इलाके की तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके परिजनों की कब्रों को हटाया न जाए. चारतोडा कब्रिस्तान को 600 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है. इस मामले में गोमतीपुर के पार्षद जुल्फिकार खान पठान ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इस्लाम में कब्रों को हटाने या ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने बताया कि पूरा मामला पिछले साल RDP लागू होने और गोमतीपुर इलाके में हुई तोड़फोड़ के बाद शुरू हुआ था, जो अब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गया है.

जुल्फिकार खान पठान ने बताया कि कुछ दिन पहले नगर निगम की ओर से सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को नोटिस भेजा गया था, जिसमें सड़क चौड़ीकरण के लिए धार्मिक कर्तव्य का हवाला देते हुए कब्रें हटाने की बात कही गई थी. इसके बाद वे पूर्वी जोन के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले, जहां उन्हें भरोसा दिया गया कि आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच अहमदाबाद की मुस्लिम वक्फ कमेटी ने कहा है कि कब्रिस्तान की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. इस मामले को गुजरात वक्फ बोर्ड के सामने भी रखा गया है. ईस्ट जोन के एस्टेट ऑफिसर ने इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है.

वहीं, सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के जनवरी 2025 के फैसले के मुताबिक कब्रिस्तान क्षेत्र में कुछ भी ध्वस्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह कब्रिस्तान वक्फ एक्ट के तहत संरक्षित संपत्ति है, इसलिए इसे किसी शख्स या प्राधिकरण को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है.

