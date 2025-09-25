BJP सरकार 400 साल पुरानी मंसा मस्जिद पर चलाएगी बुलडोजर, गुजरात HC से मुसलमानों को नहीं मिली राहत
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2935731
Zee SalaamIndian Muslim

BJP सरकार 400 साल पुरानी मंसा मस्जिद पर चलाएगी बुलडोजर, गुजरात HC से मुसलमानों को नहीं मिली राहत

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद 400 साल पुरानी ऐतिहासिक मनसा मस्जिद अहमदाबाद नगर निगम ने नोटिस जारी किया. इस नोटिस के खिलाफ मस्जिद ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के आदेश को सही करार देते हुए, कहा कि यह फैसला जनहित में है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:25 AM IST

Trending Photos

BJP सरकार 400 साल पुरानी मंसा मस्जिद पर चलाएगी बुलडोजर, गुजरात HC से मुसलमानों को नहीं मिली राहत

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में एक 400 साल पुरानी मस्जिद को वहां के हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से गिराने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मस्जिद को हटाना जनता के हित में है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण करना है. इस मस्जिद में 400 सालों से मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन रोड चौड़ीकरण की वजह से इसे ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया है. 

दरअसल, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने अहमदाबाद में मौजूद 400 साल पुरानी मनसा मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया था. इस नोटिस के खिलाफ मनसा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी गुजरात हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. 

इस मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट के जज, जस्टिस मौना एम भट्ट ने की. गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए AMC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मस्जिद कमेटी ने वक्फ अधिनियम का तर्क दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि नगर आयुक्त ने जीपीएमसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेष शक्तियों के तहत कार्य किया था, जिससे यह याचिका कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मस्जिद के ट्रस्ट ने गुजरात हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि लगभग 400 साल पुरानी मानी जाने वाली यह मस्जिद धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और सदियों से इसका रिनोवेशन किया जा रहा है. 

सरकार ने इस मामले पर क्या तर्क दिया?
वहीं, इस मामले में गुजरात राज्य सरकार ने चौड़ीकरण परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि कालूपुर रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद मेट्रो जंक्शन को जोड़ने वाले रास्ते पर भीड़भाड़ कम करने और शहरी विकास को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है. 

गौरतलब है कि गुजरात की मंसा मस्जिद मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से काफी अहम स्थल है, लेकिन कोर्ट ने AMC के आदेश को सही बताते हुए मस्जिद को ध्वस्त करने के रास्ते को साफ कर दिया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Mansa Masque demolitionMansa Masque Religious Significancemuslim newsToday News

Trending news

Kanpur News
'I Love Muhammad' पोस्टर पर UP पुलिस की कार्रवाई गैर-कानूनी! उलेमा ने जताया विरोध
Boycott campaign against uber
Uber के खिलाफ लोगों ने चलाया बॉयकाट अभियान, इजरायली कंपनी के साथ व्यापार करने पर हुआ
Power Of Attorney
मुगलों का बनाया 'मुख्तारनामा' कानून आज भी है जिंदा, इसकी अहमियत जान रह जाएंगे दंग!
Pakistan Military Raid
पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी पर कहर बरपाया, डेरा इस्माइल खान 13 आतंकवादी ढेर
Houthi Drone Attack on Israel
हूती विद्रोहियों ने किया इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, कई लोगों की मौत; 20 घायल
Iran UN Speech
'हम कभी परमाणु बम...', ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने किया UN से ऐलान
Sambhal news
शाही जामा मस्जिद के पास वक्फ की दुकान पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने लगाया ताला
Azam Khan news
'बेवकूफ हूं, लेकिन', आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम
BSF Action India Bangladesh Border
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, सोने के तस्कर के मंसूबे चकनाचूर!
khandwa news
2 बीवी का कत्ल, 20 साल जेल, रिहा होते ही कब्रिस्तान पहुंचा अयूब; कब्र से की छेड़छाड़
;