BJP सरकार 400 साल पुरानी मंसा मस्जिद पर चलाएगी बुलडोजर, गुजरात HC से मुसलमानों को नहीं मिली राहत

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में एक 400 साल पुरानी मस्जिद को वहां के हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से गिराने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मस्जिद को हटाना जनता के हित में है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण करना है. इस मस्जिद में 400 सालों से मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन रोड चौड़ीकरण की वजह से इसे ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया है.

दरअसल, अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने अहमदाबाद में मौजूद 400 साल पुरानी मनसा मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया था. इस नोटिस के खिलाफ मनसा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी गुजरात हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

इस मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट के जज, जस्टिस मौना एम भट्ट ने की. गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए AMC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मस्जिद कमेटी ने वक्फ अधिनियम का तर्क दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि नगर आयुक्त ने जीपीएमसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेष शक्तियों के तहत कार्य किया था, जिससे यह याचिका कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो जाती है.

मस्जिद के ट्रस्ट ने गुजरात हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि लगभग 400 साल पुरानी मानी जाने वाली यह मस्जिद धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और सदियों से इसका रिनोवेशन किया जा रहा है.

सरकार ने इस मामले पर क्या तर्क दिया?

वहीं, इस मामले में गुजरात राज्य सरकार ने चौड़ीकरण परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि कालूपुर रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद मेट्रो जंक्शन को जोड़ने वाले रास्ते पर भीड़भाड़ कम करने और शहरी विकास को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है.

गौरतलब है कि गुजरात की मंसा मस्जिद मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से काफी अहम स्थल है, लेकिन कोर्ट ने AMC के आदेश को सही बताते हुए मस्जिद को ध्वस्त करने के रास्ते को साफ कर दिया है.