America ने भारत से की चेन्नई के हमीद को देने की मांग, डबल मर्डर का है मामला

Sasila Narra Case: अमेरिका के न्यू जर्सी में आठ साल पहले हुई दोहरी हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. विजयवाड़ा की 38 साल की टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल ससीकला नर्रा और उनके छह साल के बेटे अनिश नर्रा की हत्या के मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय नागरिक नज़ीर हमीद पर आरोप तय किए हैं. बर्लिंगटन काउंटी के प्रॉसीक्यूटर ने मंगलवार (अमेरिकी समय) को ट्रम्प प्रशासन और भारत सरकार से हमीद को प्रत्यर्पित (अमेरिका को देने) करने की औपचारिक मांग भी की है. बताया जा रहा है कि हत्या के बाद वह भारत भाग गया था.

कैसे मिली जांच में कामयाबी

जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब चेन्नई में एक एमएनसी में काम करते समय हमीद के जरिए इस्तेमाल किए गए उसके ऑफिस लैपटॉप से प्राप्त DNA, न्यू जर्सी स्थित अपराध स्थल से मिले खून के नमूने से मैच हो गया. अमेरिकी प्रॉसीक्यूटरों के मुताबिक, नज़ीर हमीद वर्क वीज़ा पर अमेरिका में था और न्यू जर्सी की एक कंपनी में ससीकला के पति हनु नर्रा का सहयोगी था. वह उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था, जहां नर्रा परिवार रहता था.

हमीद ने डीएनए सैंपल देने से किया मना

बर्लिंगटन काउंटी प्रॉसीक्यूटर ऑफिस ने बताया कि उन्होंने भारत में मौजूद नज़ीर हमीद से DNA सैंपल देने की गुजारिश की थी, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया. लैफ्टिनेंट ब्रायन कनिंघम के अनुसार, "हमने अपने फेडरल पार्टनर्स और भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर हमीद से DNA सैंपल देने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया."

ऐसे मिला डीएनए

इसके बावजूद जांचकर्ताओं ने सैंपल लेने की कोशिश जारी रखी. 2024 में कोर्ट ऑर्डर के बाद हमीद की कंपनी को उसका लैपटॉप अमेरिका भेजने का निर्देश दिया गया. लैपटॉप से DNA प्राप्त किया गया, जो घटना स्थल से मिले अज्ञात खून के नमूने से मेल खाता पाया गया.

बर्लिंगटन काउंटी की प्रॉसीक्यूटर ला-शिया ब्रैडशॉ ने अमेरिकी और भारतीय सरकार से हमीद को जल्द से जल्द प्रत्यर्पित करने की मांग की है. 6ABC न्यूज़ के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी सरकार और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि नज़ीर हमीद को बिना देरी के अमेरिका लाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए.

ज्ञात हो कि ससीकला नर्रा और उनके बेटे अनिश की लाश उनके पति हनु नर्रा ने अपार्टमेंट में पाए थे. पुलिस ने कई खून के नमूने इकट्ठा किए, जिनमें एक बूंद न तो ससीकला की थी, न अनिश की और न ही हनु नर्रा की जिससे संदेह गहरा गया. जांच में यह भी सामने आया कि नज़ीर हमीद, हनु नर्रा का पीछा करने का आरोपी भी रहा था. हत्या के छह महीने बाद वह भारत चला गया और माना जाता है कि आज भी भारत में है.

नवंबर 2023 में कॉग्निज़ेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ने पुष्टि की थी कि हमीद अभी भी उनके चेन्नई कार्यालय में काम कर रहा है. कंपनी के मुख्यालय न्यू जर्सी में हैं. सितंबर 2024 में कोर्ट के आदेश पर कंपनी ने उसका ऑफिस लैपटॉप जांचकर्ताओं को सौंप दिया है.