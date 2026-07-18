/जंग की आग हुई और तेज, सातवें दिन भी ईरान पर बरसे अमेरिकी बम

अगर अमेरिका हमले जारी रहे तो क्षेत्र की कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं होगी- ईरान की चेतावनी

अमेरिका ईरान में अपने हमले का दायरा बढ़ा रहा है. सिविलियन ठिकाने, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दो पुलों पर हमले किए गए हैं. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई के सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रेज़ाई ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे, तो तेहरान टकराव को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हमले दो-तीन दिन और जारी रहे, तो ईरान "पूरे पैमाने पर आक्रामक अभियानों" के दौर में चला जाएगा. रेज़ाई ने चेतावनी दी, "ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई या उसी तरह के जवाब तक सीमित नहीं रहेगा, और कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं होगी." कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी हमले से बिजली और पानी के एक घरेलू प्लांट को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण अधिकारियों को नागरिकों से बिजली का सीमित इस्तेमाल करने का अनुरोध करना पड़ा.