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जंग की आग हुई और तेज, सातवें दिन भी ईरान पर बरसे अमेरिकी बम

US Iran Conflict: अमेरिका ने ईरान पर सातवें दिन भी हमले जारी रखे और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वहीं, ईरान ने होर्मुज में समुद्री गतिविधियों को प्रभावित करने की बात कही. बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच टकराव और गहराता दिख रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:29 AM IST
जंग की आग हुई और तेज, सातवें दिन भी ईरान पर बरसे अमेरिकी बम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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