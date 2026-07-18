/जंग की आग हुई और तेज, सातवें दिन भी ईरान पर बरसे अमेरिकी बम

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US Iran Conflict: अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शनिवार (18 जुलाई) को सातवें दिन हमले जारी रखे. यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया, "अमेरिकी सेना ने निगरानी स्थलों, सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमिगत हथियारों के भंडार और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट, एरियल ड्रोन और युद्धपोतों के साथ-साथ दीगर साधनों का इस्तेमाल किया." मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को बताया कि ज़मीनी स्तर पर, रात भर हुई इन अमेरिकी बमबारी में ईरान के दक्षिणी होर्मोज़गन प्रांत में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ दीगर घायल हो गए।.
बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज से गुजरने वाले समुद्री यातायात को बाधित कर दिया है, जो तेल शिपिंग का एक जरूरी बैनुल-अकवामी रास्ता है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि दो तेल टैंकरों में तब विस्फोट हुआ जब वे उस रास्ते में दाखिल हुए जिसे एलीट फोर्स ने होर्मुज के दक्षिण में माइंस (बारूदी सुरंगों) वाला रास्ता बताया था. IRGC ने उन टैंकरों की पहचान नहीं बताई जिन्हें निशाना बनाया गया था और इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं दिया. वहीं, अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है.
अगर अमेरिका हमले जारी रहे तो क्षेत्र की कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं होगी- ईरान की चेतावनी
अमेरिका ईरान में अपने हमले का दायरा बढ़ा रहा है. सिविलियन ठिकाने, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दो पुलों पर हमले किए गए हैं. वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई के सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रेज़ाई ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे, तो तेहरान टकराव को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हमले दो-तीन दिन और जारी रहे, तो ईरान "पूरे पैमाने पर आक्रामक अभियानों" के दौर में चला जाएगा. रेज़ाई ने चेतावनी दी, "ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई या उसी तरह के जवाब तक सीमित नहीं रहेगा, और कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं होगी." कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी हमले से बिजली और पानी के एक घरेलू प्लांट को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण अधिकारियों को नागरिकों से बिजली का सीमित इस्तेमाल करने का अनुरोध करना पड़ा.