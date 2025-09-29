India की तरह America में भी मस्जिद के लाउडस्पीकर पर बवाल; पुलिस ने लिया ये एक्शन

America Majid Azaan Controversy: मिशिगन के डियरबॉर्न शहर में एक मस्जिद में लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अज़ान को लेकर विवाद तेज हो गया है. शहर की काउंसिल की हालिया बैठक में स्थानीय निवासी एंड्रिया उंगर ने एक पिटीशन दायर कर आपत्ति ज़ाहिर की है. उन्होंने कहा कि यह शोर शहर के उस कानून का उल्लंघन है, जो गैर ज़रूरी तेज़ आवाज़ों पर रोक लगाता हैय

मस्जिद का वीडियो हो रहा है वायरल

इस मस्जिद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक ये इबादतगाह शेफ़र रोड पर मौजूद डियरबॉर्न कम्युनिटी सेंटर में है और अब यह मामला मज़हबी आज़ादी, शोर-नियमों और पड़ोस की मर्यादाओं पर बहस का मरकज बन गया है.

सोशल मीडिया पर हो रही है बहस

रविवार को एक्स पर एक पोस्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि डियरबॉर्न के अमेरिकी ईसाई 20 से ज़्यादा मस्जिदों से दिन में पांच बार अज़ान सुनने के लिए मजबूर हैं. यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और ऑनलाइन तीखी बहस छेड़ दी.

इस पोस्ट ने मज़हबी आज़ादी, समुदाय में सहिष्णुता और सार्वजनिक अभिव्यक्ति की सीमाओं पर चर्चा को फिर से जगा दिया. कई लोगों ने बार बार आज़ान दिए जाने पर आपत्ति जताई, जबकि कई लोगों ने मस्जिदों के खुले तौर पर अपने धर्म का पालन करने के अधिकार का समर्थन किया. उनका कहना था कि अज़ान दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों में एक पुरानी परंपरा है.

पुलिस ने की मस्जिदों की जांच

मंगलवार को सिटी काउंसिल की बैठक में काउंसिल अध्यक्ष माइक सारैनी ने बताया कि पुलिस ने शोर की शिकायतों के बाद डियरबॉर्न की कई मस्जिदों में डेसीबल टेस्ट किए. उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि केवल एक मस्जिद शहर के शोर-नियम का उल्लंघन करती पाई गई है.

क्या कहते हैं इलाके में शोर के नियम

- आवासीय क्षेत्रों में रात के समय शोर की सीमा 55 डेसीबल और दिन में 60 डेसीबल तय है.

- व्यावसायिक क्षेत्रों में रात में 60 और दिन में 65 डेसीबल तक की अनुमति है.

- औद्योगिक क्षेत्रों में रात में 70 और दिन में 75 डेसीबल तक शोर की इजाज़त है.

बता दें, भारत में भी मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर काफी बवाल हो चुका है. उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मस्जिदों से लाउडस्पीक हटा दिए गए हैं और जिन पर लगे हैं उनमें काफी कम आवाज़ में अज़ान देने की इजाजत है.