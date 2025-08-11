सौतन की डाह में नाज़नीन बोली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और फिर काट डाला...
सौतन की डाह में नाज़नीन बोली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और फिर काट डाला...

UP Crime News: अमेठी के जगदीशपुर में दूसरी बीवी ने शौहर को नशीला पदार्थ पिलाकर पेट पर चाकू से वार किया और प्राइवेट पार्ट काट डाला. वजह, शौहर का पहली बीवी से संपर्क रखना बताया जा रहा है. घायल को गंभीर हालत में एम्स रायबरेली रेफर किया गया. पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:41 PM IST

Amethi News Today: अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. दूसरी बीवी ने अपने शौहर को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, फिर चाकू से पेट पर वार करते हुए उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला. आरोपी बीवी की इस हैवानियत के पीछे शौहर का पहली बीवी से मेलजोल बनाए रखना वजह बताई जा रही है. 

इस घटना की जानकारी जब पीड़ित शख्स के परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया. परिजनों ने पीड़ित को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालात स्थिर बनी हुई है. पीड़ित परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मैगलगंज कचनाव गांव के रहने वाले अंसार अहमद की 14 साल पहले अयोध्या के इटौंजा की रहने वाली सबीतुन से शादी हुई थी, लेकिन दोनों के कोई औलाद नहीं हुई. करीब 8 महीने पहले अंसार ने दूसरी शादी पूरे नियामत निवासी नाजनीन बानो से की. शादी के बाद भी अंसार का पहली बीवी से संपर्क बना रहा, जिसे लेकर नाजनीन नाराज रहती थी और वह तलाक की मांग कर रही थी.

पीड़ित अंसार के मुताबिक, इतवार की तड़के करीब 4 बजे नाजनीन ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद झगड़ा शुरू हुआ. आरोपी बीवी ने धमकी दी कि अगर पहली बीवी को तलाक नहीं दिया, तो वह जान ले लेगी. जब नशीले पदार्थ का असर शुरू हुआ तो अंसार उठ भी नहीं पा रहा था. इसी दौरान नाजनीन ने पेट पर चाकू से कई वार किए और फिर प्राइवेट पार्ट काट दिया.

भाई ने बचाई जान

अंसार के भाई सूफियान ने बताया कि चीख सुनकर वह कमरे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था. आवाज देने पर नाजनीन ने दरवाजा खोला और धक्का देकर भाग गई. अंदर पहुंचे तो अंसार लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था. पूरे कमरे में खून फैला हुआ था. घायल को तुरंत जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से उसे एम्स रायबरेली रेफर किया गया.

दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक, सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि आरोपी बीवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि बीवी के हमले में घायल पीड़ित का इलाज चल रहा है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. 

