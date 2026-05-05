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पांच राज्यों के नतीजों के बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ABVP का बवाल, छात्रों पर बोला धावा

ABVP attacks students at Hyderabad University: हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पांच राज्यों में जारी चुनावी नतीजों के बीत ABVP के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के थिएटर आर्ट्स के छात्रों पर हमला कर दिया. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच कर हालात को काबू में करने में जुटी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 05, 2026, 09:14 AM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Hyderabad University News: हैदराबाद यूनिवर्सिटी का माहौल आमतौर शांत रहता है, और इसे पढ़ाई के लिहाज से सबसे आदर्श माना जाता है. हालांकि, सोमवार (4 मई) को यूनिवर्सिटी कैंपस में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, जब चुनावी जीत की गूंज के बीच कुछ दक्षिणपंथी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले छात्र उग्र हो गए. यह घटना उस समय हुई हुई, जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही थी. 

मिली जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्र कार्यकर्ताओं ने थिएटर आर्ट्स डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के छात्रों पर हमला कर दिया. यह घटना ऑडिटोरियम के बाहर हुई, जिसमें कुछ छात्रों को गंभीर चोट आई है.

थिएटर आर्ट्स डिपार्टमेंट के एक छात्र ने बताया कि छात्र संघ और आंबेडकर छात्र संगठन के फाइनल ईयर के छात्रों ने मशहूर मराठी नाटककार, स्क्रीनराइटर और एक्टर महेश एलकुंचवार के एक नाटक को परफॉर्म करने की योजना बनाई थी. यह नाटक इतवार (3 मई) को उत्तर परिसर के जीबी हाल में होना था।

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हालांकि, प्रोग्राम से पहले ही ABVP के कुछ कार्यकर्ताओं ने छात्रों को धमकी दी थी कि नाटक में गाय के मूत्र से जुड़ा विषय है, जिससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो सकती हैं. इसको लेकर मैसेज भी जारी किया. इस मैसेज में कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऐसी जगह बनती जा रही है, जहां धर्म, संस्कृति और मान्यताओं का अपमान सामान्य बात बनती जा रही है.

इस मैसेज में यह भी कहा गया कि हिंदू परंपराओं और अकीदत का खुलेआम अपमान हो रहा है और इसे तरह की किसी भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ABVP के कार्यकर्ताओं ने अपने साथियों से अपील की कि वे इस तरह के व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं और इसे रोकने जो भी बन पड़े करें.

सोमवार (4 मई) को उसी नाटक का दूसरा शो शाम करीब साढ़े छह बजे फिर से होना था. इसके बाद छात्रों ने उसी दिन दोबारा नाटक प्रोग्राम पेश करने का फैसला किया. बताया जा रहा है कि इसके बाद करीब सौ से ज्यादा ABVPके कार्यकर्ता ऑडिटोरियम के बाहर पहुंच गए. इसकी अगुवाई छात्र संघ अध्यक्ष शिवा पालेपू और परिषद अध्यक्ष आयुष यादव कर रहे थे. उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले छात्रों को घेर लिया, जिससे डर की वजह से छात्रों ने खुद को अंदर बंद कर लिया.

इसी दौरान छात्र संघ के कुछ सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन उन पर भी बाहर हमला किया गया. आरोप है कि ABVP कार्यकर्ताओं ने ऑडिटोरियम पर पत्थर फेंके और बाहर खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. हालात को संभालने के लिए यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गॉर्ड्स पहुंचे, जब वह हालात को काबू में नहीं कर सके तो मौके पर पुलिस को बुलाया गया. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर डरे हुए छात्रों को कैंपस से बाहर निकाल और ऑडिटोरियम को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए बंद कर दिया. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार रात तक इस घटना को लेकर पीड़ित छात्रों की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है. साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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