बंगाल चुनाव में पहुंचा 'लव-जिहाद', 'लैंड जिहाद' का जिन्न, अमित शाह के बयान पर मचा बवाल

West Bengal Election News: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव से एक दिन पहले (22 अप्रैल) भारत के गृह मंत्री औऱ भाजपा के स्टार प्रचार अमित शाह ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने इस चुनाव में भाजपा की जीत होने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 4 मई के बाद 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' दोनों खत्म हो जाएंगे. लव जिहाद और लैंड जिहाद इन दोनों टर्म का इस्तेमाल मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने और इस प्रकार के क्राइम को मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है. इस बार के बंगाल चुनाव की सभाओं के दौरान भाजपा की तरफ से कई नेताओं ने विवादित बयान दिए और मुस्लिम समाज को टार्गेट किया. हाल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि बंगाल को "काबा" की धरती नहीं बनने देंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (22 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल की सप्तग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बार जब BJP सत्ता में आ जाएगी, तो "TMC शासन" के तहत राज्य में पनप रहे "लव जिहाद" और "लैंड जिहाद" जैसे मुद्दे खत्म हो जाएंगे. उन्होंने यह नहीं बताया कि पश्चिम बंगाल में कहां लव जिहाद हुआ है, क्या कोई स्टडी हुई है, कोई सर्वे है, या मुकदमे दर्ज हुए हैं. सिर्फ उन्होंने दावा कर दिया कि बंगाल में लव जिहाद और लैंड जिहाद पनप रहा है और इस बार भाजपा की सरकार आते ही इसे खत्म कर दिया जाएगा.

अमित शाह ने बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, "मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराया है। आज मैं जाते-जाते यह कहता हूं कि BJP इस देश को घुसपैठियों से भी मुक्त कराएगी." उन्होंने आगे कहा, "घुसपैठिए नौकरियां छीन रहे हैं, गरीबों के लिए रखे गए संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं."