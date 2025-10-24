अमित शाह ने किया बिहार में जीत का दावा, बोले- 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो..

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं. चुनावी बिगुल बजने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार (24 अक्टूबर) को सिवान में चुनावी रैली करने पहुंचे.

सीवान में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'महागठबंधन' जुबानी हमला बोला. अमित शाह ने पूर्ववर्ती लालू यादव और राबड़ी शासन काल का जिक्र करते हुए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए. शाह ने अपने संबोधन में कहा, "20 साल तक सिवान की सरजमीन लालू और राबड़ी के जंगलराज का शिकार रही. इस दौरान सिवान में अत्याचार, उत्पीड़न और अनगिनत हत्याएं हुईं, लेकिन यहां के बहादुर लोग कभी झुके नहीं और उस शासनकाल को खत्म कर दिया."

लालू फैमिली पर जमकर बरसे अमित शाह

अमित शाह ने सिवान को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की भूमि बताया. उन्होंने यहां के इतिहास, आजादी में गौरवमयी गाथा और प्रतिरोध की परंपरा को सलाम किया. बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी सरकार के कार्यकाल पर अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि "सीवान के लोग बताएं कि उन्होंने 20 सालों में क्या क्या किया, सिवाय घोटालों के." उन्होंने कहा, "वह लैंड फॉर जॉब स्कैम, चारा घोटाला, बिजली, नौकरी और रेलवे घोटालों में शामिल रहे. आम लोगों के लिए राहत की कोई योजना बची हो तो बताएं."

Add Zee News as a Preferred Source

अपने संबोधन में अमित शाह ने RJD के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए. शाह ने कहा, "20 साल तक A कैटेगरी के हिस्ट्रीशीटर रहे शहाबुद्दीन पर 75 केस दर्ज थे. जिसमें उन्हें दो बार जेल की सजा हुई फिर भी वह सीवान में आतंक फैलाते रहे." अमित शाह ने आरोप लगाया कि "उन्होंने एक व्यवसायी के बेटों को एसिड में नहलाया, फिर भी सिवान के लोग कभी नहीं झुके. आज लालू प्रसाद ने शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से टिकट दिया है, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं."

नीतीश कुमार बिहार में NDA का चेहरा

महागठबंधन के बाद अब एनडीए के घटक दलों की भी सीएम फेस कुछ हदतक साफ हो गया है. अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने इसे साफ कर दिया. अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार को कानून-व्यवस्था की अराजकता से मुक्त किया और विकास की राह पर रखा. शाह ने दावा किया कि "पहले नीतीश अकेले खड़े थे, लेकिन अब 11 साल से पीएम मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार को बदल दिया है."

शाह ने किया NDA की सत्ता में वापसी का दावा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अपनी पीठ थपथपाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, "जब कांग्रेस और लालू-सोनिया गांधी सत्ता में थे, तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी." अमित शाह ने कहा, "अब हमारी सरकार ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान पाकिस्तान में किए है.

बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने एक बार फिर बीजेपी-जेडीयू-एलजेपी (राम विलास) समेत NDA के घटक दलों की जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी करने का दावा किया है. उन्होंने कहा, "लालू के बेटे का अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. उनका गठबंधन बिखर चुका है. बिहार के लोगों ने तय कर लिया है सुरक्षा, विकास और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ पीएम मोदी-नीतीश."